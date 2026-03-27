População de Alfredo Chaves aponta potencial de transferência de votos de Hugo Luiz

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (IPESES), divulgada nesta sexta-feira (27), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a capacidade de influência política do prefeito Hugo Luiz junto ao eleitorado.

Você votaria em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo prefeito Hugo Luiz? Sim, votaria 48,5% Não votaria 29,1% NS / NR 22,4%

De acordo com o levantamento, 48,5% dos entrevistados afirmaram que votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo prefeito. Por outro lado, 29,1% disseram que não seguiriam essa indicação política, enquanto 22,4% não souberam ou preferiram não responder.

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Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual dos que votariam em um candidato apoiado pelo prefeito pode variar entre 43,6% e 53,4%. Já o índice dos que não votariam pode oscilar entre 24,2% e 34,0%.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Alfredo Chaves nos dias 11 e 12 de março. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.