Eleitores de Itapemirim apontam potencial de transferência de votos de Geninho
O percentual dos que afirmam que votariam em um candidato apoiado pelo prefeito varia entre 34,6% e 44,4%
Estudo do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta quarta-feira (11), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a influência política e potencial de transferência de votos do prefeito de Itapemirim, Geninho Bechara (PDT).
O(a) Sr(a) votaria em um candidato a Governador, Senador ou Deputado apoiado pelo atual Prefeito Geninho?
Segundo a pesquisa, 39,5% dos eleitores afirmaram que votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo prefeito. Já 43%, disseram que não votariam em um candidato indicado por Geninho, enquanto 17,5% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual dos que afirmam que votariam em um candidato apoiado pelo prefeito varia entre 34,6% e 44,4%
Já o índice dos que não seguiriam a indicação política oscila de 38,1% e 47,9%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado, portanto, expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
