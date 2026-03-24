Empresas do ES abrem vagas com benefícios; veja como se candidatar

Empresas do Espírito Santo estão com novas vagas de emprego abertas em diferentes áreas. As oportunidades contemplam funções administrativas e de atendimento, além de cargos na área financeira. Com isso, candidatos com diferentes níveis de experiência podem disputar as vagas disponíveis no mercado.

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Preservemed

Entre as oportunidades, a empresa Preservemed abriu vaga para recepcionista em Laranjeiras, na Serra. O cargo exige proatividade, comprometimento e boa comunicação. Além disso, o candidato precisa ter ensino médio completo e domínio do Pacote Office. A empresa também considera como diferencial a experiência em clínica de medicina ocupacional.

Ainda assim, a vaga oferece benefícios importantes. Entre eles, estão vale-transporte e vale-alimentação. O horário de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail informado pela empresa.

Grupo Fardim Express

Enquanto isso, o Grupo Fardim Express busca profissional para atuar como auxiliar financeiro. A empresa oferece plano de saúde, passagem, acesso ao Sest Senat e ticket diário de R$ 30. Para concorrer à vaga, o candidato precisa ter conhecimentos em nota fiscal, faturamento, CFOP e sistema Redsis. Além disso, a função exige experiência com análise financeira e domínio do Pacote Office.

Os interessados devem entrar em contato diretamente com o responsável pela vaga, Anderson Fardim, por meio do telefone disponibilizado no anúncio.

Arte Assinada

Por outro lado, a empresa Arte Assinada também anunciou vaga para assistente financeiro. O cargo exige sólidos conhecimentos em contabilidade financeira e gerencial. Além disso, o candidato deve ter experiência com fluxo de caixa, DRE, relatórios contábeis e conciliação bancária. A empresa também exige formação superior em Contabilidade ou áreas afins, além de perfil proativo e comprometido.

Em contrapartida, a vaga oferece salário compatível com o mercado, vale-transporte e cesta básica. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone informado no anúncio.