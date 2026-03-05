Encontro ES 500 Anos discute formação para novas profissões

Lideranças públicas, empresariais e acadêmicas vão discutir o futuro da formação profissional no Espírito Santo durante o segundo Encontro ES 500 Anos. O evento ocorre nesta segunda-feira (9), a partir das 13h30, no Palácio Anchieta, em Vitória. Além disso, a organização transmitirá o encontro ao vivo pelo canal oficial do Governo do Estado no YouTube.

O encontro apresenta os avanços alcançados pelo Plano ES 500 Anos desde julho de 2025, quando o documento foi entregue à sociedade. Desde então, a estrutura de governança compartilhada consolidou sua organização e iniciou efetivamente a implementação das ações estratégicas.

Nesta edição, os participantes vão discutir o tema “Formação de capital humano e desenvolvimento de competências para o futuro”. Dessa forma, o debate busca alinhar educação, mercado de trabalho e inovação às cinco missões estratégicas que orientam o planejamento de longo prazo do estado.

O governador do Espírito Santo e presidente da Assembleia de Lideranças do Plano ES 500 Anos, Renato Casagrande, participa da abertura do evento. Durante a programação, os organizadores também apresentam indicadores de monitoramento, resultados alcançados e os próximos marcos de execução do plano estratégico.

Debate reúne especialistas

A professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP) e consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Clarissa Gandour, participa do painel que analisa os desafios da formação profissional diante das mudanças tecnológicas. Segundo ela, o fortalecimento da educação e da qualificação profissional contribui diretamente para ampliar a competitividade econômica e preparar trabalhadores para novas demandas do mercado.

O diretor-executivo da Escola São Domingos, Henrique Romano Carneiro, também integra o debate. Ele destaca a importância de alinhar a formação educacional às necessidades reais do mercado de trabalho. Além disso, ressalta que a construção de competências exige integração entre escolas, setor produtivo e políticas públicas.

Já o sócio-diretor da Oppen Social, Samuel Franco, acrescenta ao painel reflexões sobre empregabilidade e desenvolvimento social. O especialista aborda, sobretudo, como inovação e educação podem caminhar juntas para impulsionar o crescimento sustentável do estado.

Após as apresentações, os convidados participam de uma mesa de diálogo mediada pelo diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira. Desse modo, o objetivo é aproximar diferentes setores da sociedade e estimular a construção de propostas conjuntas para o futuro do Espírito Santo.

Governança e participação social

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, reforça que o Plano ES 500 Anos representa um projeto de Estado. Segundo ele, o planejamento de longo prazo exige participação ampla, transparência e compromisso coletivo entre diferentes instituições.

Duboc explica que a Assembleia Geral do plano funciona como a principal instância de governança do projeto. Assim, nesse espaço, representantes do poder público, da sociedade civil, do setor produtivo e da academia acompanham os indicadores, avaliam resultados e discutem ajustes estratégicos.

O diretor-presidente da organização ES em Ação, Fernando Saliba, afirma que a governança do plano já está consolidada. Ele ressalta que a estrutura foi desenhada para garantir acompanhamento técnico contínuo e atualização permanente das estratégias de desenvolvimento.

Saliba também destaca que a população pode acompanhar o andamento das metas por meio do Observatório do Plano ES 500 Anos, disponível no site oficial da iniciativa. A plataforma reúne indicadores, iniciativas e informações atualizadas sobre o progresso do estado em direção às metas de longo prazo.

Planejamento estratégico para o futuro

O Plano ES 500 Anos foi instituído pela Lei Estadual nº 12.375/2025. O documento estabelece um modelo de planejamento estratégico voltado ao desenvolvimento sustentável do Espírito Santo nas próximas décadas.

O plano reúne 31 metas organizadas em cinco missões estratégicas: economia inovadora, diversificada e sustentável; polo de competências; cuidado integral; sustentabilidade e resiliência climática; e gestão pública ágil e inteligente.

A construção do documento contou com ampla participação social. Ao longo do processo, os organizadores promoveram 10 oficinas regionais, 34 oficinas temáticas e um evento voltado a tecnologias emergentes. Além disso, especialistas concederam mais de 120 entrevistas durante a elaboração do plano.

No total, cerca de 1.700 pessoas, representantes de 230 instituições, contribuíram diretamente para a formulação das propostas. Dessa maneira, o planejamento busca integrar diferentes setores da sociedade em uma estratégia coletiva para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Serviço

Evento: Encontro ES 500 Anos