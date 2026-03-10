ES-181: trecho é tomado por rochas e lama
A Prefeitura de Alegre informou que já comunicou o caso ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), órgão responsável pela manutenção da rodovia estadual.
Um trecho da rodovia ES-181, que liga o distrito do Café, em Alegre, ao município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, foi tomado por lama e pedras após as chuvas registradas na região. A terra teria descido de uma estrada de chão adjacente e acabou se espalhando pela pista, causando preocupação entre motoristas que passam pelo local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a via parcialmente coberta por barro e pequenos blocos de rocha, evidenciando a força da enxurrada. A situação pode dificultar o tráfego de veículos e exige atenção redobrada de quem utiliza o trecho da rodovia.
Leia também: VÍDEO | Motorista perde controle e capota veículo na ES-181, em Alegre
O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Alegre para obter informações sobre o ocorrido. O município informou que já comunicou o caso ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O órgão é responsável pela manutenção da rodovia.
A expectativa é que o órgão avalie o trecho para a adoção das providências necessárias, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e evitar novos transtornos causados pelo acúmulo de lama na pista.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726