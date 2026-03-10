ES-181: trecho é tomado por rochas e lama

Um trecho da rodovia ES-181, que liga o distrito do Café, em Alegre, ao município de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, foi tomado por lama e pedras após as chuvas registradas na região. A terra teria descido de uma estrada de chão adjacente e acabou se espalhando pela pista, causando preocupação entre motoristas que passam pelo local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a via parcialmente coberta por barro e pequenos blocos de rocha, evidenciando a força da enxurrada. A situação pode dificultar o tráfego de veículos e exige atenção redobrada de quem utiliza o trecho da rodovia.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Alegre para obter informações sobre o ocorrido. O município informou que já comunicou o caso ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O órgão é responsável pela manutenção da rodovia.

A expectativa é que o órgão avalie o trecho para a adoção das providências necessárias, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e evitar novos transtornos causados pelo acúmulo de lama na pista.