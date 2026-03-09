ES 500 Anos ganha novos passos e debate qualificação para o futuro capixaba

O Espírito Santo avançou mais um passo no planejamento estratégico de longo prazo que pretende orientar o desenvolvimento do estado até 2035. Nesta segunda-feira (9), lideranças públicas, empresariais, acadêmicas e da sociedade civil se reuniram no Palácio Anchieta, em Vitória, durante a segunda edição do Encontro ES 500 Anos. O evento apresentou os principais resultados já alcançados pelo Plano ES 500 Anos e abriu espaço para discutir a qualificação profissional e os desafios do futuro do trabalho.

Ao todo, cerca de 450 participantes acompanharam as apresentações e debates. Desde que o plano foi entregue à sociedade, em julho de 2025, diferentes setores passaram a atuar de forma integrada na implementação das metas. O documento estabelece 31 objetivos com prazos definidos e indicadores mensuráveis até 2035. Além disso, organiza as ações em cinco missões estratégicas: Economia Inovadora, Diversificada e Sustentável; Polo de Competências; Cuidado Integral; Sustentabilidade e Resiliência Climática; e ES Ágil e Inteligente.

Para garantir a execução das propostas, o planejamento adotou um modelo de governança compartilhada. Dessa forma, representantes do poder público, do setor produtivo, da sociedade civil e da academia participam de diferentes instâncias de acompanhamento e decisão. Esse modelo inclui o Conselho de Líderes do ES 500 Anos, a Secretaria-Geral, a Assembleia do Plano, além de núcleos de apoio e espaços de participação, como a Comunidade ES 500 Anos.

Durante o encontro, a secretária-geral do plano, Débora Macedo, e a economista e consultora Silvia Varejão apresentaram a estrutura de governança e a metodologia de trabalho. Segundo elas, as coordenações das missões já organizam cerca de 400 iniciativas estruturantes. Essas ações podem ser acompanhadas pelo Observatório do ES 500 Anos, plataforma pública lançada em dezembro de 2025 no site oficial do plano.

Setores engajados

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, ressaltou que o plano foi concebido como um instrumento permanente de desenvolvimento. Segundo ele, a proposta não se limita a um documento formal, mas representa um projeto construído coletivamente pela sociedade capixaba.

“O ES 500 Anos é um projeto de Estado, não de governo. Portanto, ele depende da participação de todos. Precisamos garantir transparência, diálogo e corresponsabilidade para alcançar os resultados esperados”, afirmou.

Representando o setor produtivo, o diretor-presidente do ES em Ação, Fernando Saliba, destacou que a iniciativa já se consolidou como um planejamento vivo, capaz de acompanhar as transformações econômicas e sociais.

“Um planejamento de longo prazo precisa dialogar com a sociedade. Quando o plano é construído coletivamente, ele ganha legitimidade e se torna capaz de orientar decisões estratégicas para o futuro”, pontuou.

Por sua vez, o diretor social e superintendente da Federação das Apaes, Vanderson Pedruzzi, enfatizou o impacto social das ações previstas. Para ele, o desenvolvimento do estado deve ir além de indicadores econômicos.

“O que buscamos é um Espírito Santo mais inclusivo, capaz de atender às necessidades das pessoas que estão na ponta. As políticas públicas precisam gerar impacto real na vida dos capixabas”, destacou.

ES 500 Anos

Já o reitor da Faesa, Alexandre Theodoro, ressaltou o papel da educação e da formação profissional no avanço das metas do plano. Segundo ele, preparar a mão de obra para as transformações do mercado será decisivo para o futuro do estado.

“Discutimos um planejamento estratégico que pensa nas próximas gerações. A qualificação profissional e o desenvolvimento de competências são fundamentais para garantir competitividade e inovação”, afirmou.

O governador Renato Casagrande, que preside a Assembleia de Lideranças do ES 500 Anos, reforçou a importância da continuidade desse planejamento. De acordo com ele, o Espírito Santo conquistou reconhecimento nacional pela organização administrativa e pela capacidade de planejamento.

“Hoje o estado transmite confiança para investidores e para a sociedade. Esse resultado é fruto de planejamento e gestão responsável. O Plano ES 500 Anos será fundamental para mantermos esse caminho”, afirmou.

Durante o encontro, os organizadores também anunciaram a abertura de um chamamento público para ampliar a participação de instituições na Assembleia do Plano ES 500 Anos. Organizações públicas, privadas, acadêmicas e da sociedade civil com sede no Espírito Santo podem solicitar adesão por meio de formulário eletrônico, sem prazo determinado.

Qualificação profissional em pauta

Além da apresentação dos avanços do planejamento, o evento dedicou parte da programação ao debate sobre formação de capital humano. O painel “Formação de capital humano e desenvolvimento de competências para o futuro” reuniu especialistas para discutir os desafios da educação e do mercado de trabalho diante das transformações tecnológicas.

Participaram da discussão a professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP) e consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Clarissa Gandour; o diretor-executivo da Escola São Domingos, Henrique Romano Carneiro; e o sócio-diretor da Oppen Social, Samuel Franco.

Com mediação do diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, os especialistas discutiram temas como educação, empregabilidade e inovação. O debate destacou a necessidade de preparar profissionais para novas demandas do mercado e para os impactos da transformação digital.

Ao final do encontro, as lideranças reforçaram que a qualificação da população será um dos pilares para alcançar as metas estabelecidas pelo Plano ES 500 Anos. A articulação entre governo, setor produtivo, academia e sociedade civil, segundo os participantes, será essencial para sustentar o desenvolvimento do Espírito Santo nas próximas décadas.

Com informações do Governo do Espírito Santo.