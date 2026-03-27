ES terá enfermeiro como secretário estadual de Saúde pela primeira vez

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), que assumirá comando do Poder Executivo estadual, a partir do dia 2 de abril, anunciou, nesta sexta-feira (27), a escolha de um novo nome para comandar a Secretaria de Estado da Saúde. O enfermeiro Kim Barbosa foi convidado para assumir a pasta, marcando um momento inédito na gestão estadual: pela primeira vez, um profissional da enfermagem estará à frente da área.

Reconhecido pela atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), Kim Barbosa chega com a missão de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo atual secretário, Tyago Hoffmann, que deixará a pasta para disputar as eleições para deputado.

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Ao agradecer a dedicação de Tyago Hoffmann, o futuro governador ressaltou a importância da continuidade administrativa e da construção de políticas públicas sólidas. A transição ocorre com o compromisso de fortalecer ainda mais o sistema de saúde no Espírito Santo, garantindo que moradores de todos os municípios tenham acesso a serviços cada vez mais qualificados e humanizados.