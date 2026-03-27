Porto Central, aeroporto e Parque Logístico marcam nova fase econômica do Sul do ES

Em agenda institucional em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (26), o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), tratou sobre avanços estratégicos para a infraestrutura e o desenvolvimento econômico da região Sul do Estado, com ênfase em investimentos logísticos de grande porte.

Além da inauguração oficial do novo Aeroporto de Cachoeiro, que deve acontecer no dia 1 de abril, ele destacou o Porto Central.

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“Essa semana que passou, o Fundo da Marinha Mercante aprovou uma operação de R$ 2,2 bilhões para a construção do Porto Central em Presidente Kennedy. É importante para Presidente Kennedy, mas também é importante para a Região Sul, é importante para o nosso estado do Espírito Santo”.

De acordo com o vice-governador, as obras já estão em andamento e apresentam ritmo acelerado.

Ferraço também antecipou que, ainda no mês de abril, o governo estadual pretende lançar oficialmente o Parque Logístico Sul Capixaba. A iniciativa integra diferentes modais de transporte e infraestrutura, com o objetivo de transformar a região em um novo polo logístico do país.

“Ainda no mês de abril, Deus me dando saúde vamos estar aqui na Região Sul, lançando o nosso Parque Logístico Sul capixaba, que nasce com dois portos, o Porto Central de Presidente Kennedy, o Porto de Anchieta, com ferrovia, com rodovia e com o novo aeroporto”, declarou.