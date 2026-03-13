ES terá sexta-feira de sol e calor em todas as regiões

A previsão do tempo no Espírito Santo indica mudanças nas condições meteorológicas nesta sexta-feira. A instabilidade perde força e o tempo volta a ficar mais estável em todo o Estado.

Além disso, o ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens. Por esse motivo, não há previsão de chuva ao longo do dia.

De acordo com o Incaper, as temperaturas máximas apresentam elevação em várias regiões capixabas. O aumento será mais acentuado no norte do Espírito Santo, onde o calor deve predominar durante a tarde.

No litoral, o vento sopra de fraco a moderado, especialmente entre a Grande Vitória e o litoral norte. Dessa forma, o dia será marcado por tempo aberto e sensação de calor.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o céu permanece com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral.

A temperatura mínima prevista é de 23 °C, enquanto a máxima pode chegar a 32 °C. Em Vitória, os termômetros também variam entre 23 °C e 32 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo também segue estável. O céu permanece com poucas nuvens e, portanto, não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 23 °C e 32 °C. Entretanto, nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 21 °C e máxima de 30 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o cenário se mantém semelhante. O dia terá poucas nuvens e tempo firme.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 22 °C e 30 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros registram mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o tempo permanece aberto ao longo do dia. Além disso, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva.

A temperatura mínima prevista é de 24 °C, enquanto a máxima pode alcançar 34 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo também segue estável e sem chuva. Além disso, o céu permanece com poucas nuvens durante o dia.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 23 °C e 35 °C. Entretanto, em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem marcar mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste do Estado, o tempo segue firme. O céu apresenta poucas nuvens e, portanto, não há previsão de chuva.

Além disso, o vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas variam entre 25 °C e 35 °C.