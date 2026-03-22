Escorpiões: Marataízes orienta população após aumento de casos
Os moradores devem redobrar os cuidados básicos em casas e terrenos.
A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental, emitiu um alerta importante para a população. Recentemente, o município registrou um crescimento no surgimento de escorpiões. Por isso, os moradores devem redobrar os cuidados básicos em casas e terrenos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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Onde os animais se escondem
Primordialmente, esses animais peçonhentos buscam locais escuros e com abrigo para se esconderem. O acúmulo de materiais oferece o ambiente ideal para a reprodução da espécie. Dessa forma, entulhos, madeiras acumuladas e restos de construção representam riscos elevados nas residências.
Além disso, objetos abandonados e lixo descartado incorretamente servem de refúgio para os escorpiões. Manter o ambiente limpo e organizado funciona como a principal estratégia de prevenção. Consequentemente, a higiene constante dos quintais evita a proliferação desses animais.
Medidas práticas de prevenção
Pequenas atitudes diárias garantem a segurança da família. Para evitar acidentes, a Vigilância Ambiental recomenda ações diretas:
- Mantenha quintais e terrenos sempre limpos.
- Evite o acúmulo de entulhos e restos de obra.
- Feche frestas, buracos e ralos nas edificações.
- Não deixe madeiras ou materiais espalhados pelo chão.
Orientações
Caso você localize um escorpião, a orientação é buscar ajuda especializada imediatamente. A colaboração de todos os cidadãos é indispensável para reduzir os riscos de incidentes graves no município.
A prefeitura disponibilizou um canal direto de comunicação. Os moradores podem entrar em contato com a Vigilância Ambiental através do telefone (28) 3520-6710.
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