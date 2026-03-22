Marataízes acelera projetos de concessões e PPPs para impulsionar economia local

A Prefeitura de Marataízes e o Sebrae deram início à segunda etapa da consultoria voltada para Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões. A iniciativa faz parte do Programa Cidade Empreendedora.

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Atualmente, Marataízes ocupa o posto de pioneira entre os 78 municípios capixabas ao receber esse suporte técnico especializado. O Sebrae-ES desenvolve o programa para fortalecer a gestão municipal.

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Anteriormente, a fase inicial focou na fundamentação teórica e na legislação vigente. O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) executa os serviços como instituição credenciada. Além disso, a ação integra uma parceria entre o Sebrae/ES e a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

Durante esta semana, os trabalhos avançaram para a aplicação metodológica prática. Desse modo, diversas secretarias municipais já selecionam projetos prioritários para futuras concessões. Entre as propostas, destacam-se a gestão dos quiosques da Praia Central e a operação da futura Rodoviária.

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável coordena os esforços junto à Procuradoria Geral e às pastas de Obras e Governo. Assim, consequentemente, o grupo busca criar uma unidade multisetorial de alta performance técnica.

O objetivo

O objetivo central foca na especialização dos servidores nos mecanismos de desestatização. Com isso, a prefeitura pretende otimizar o ambiente de negócios. A equipe técnica irá identificar, planejar e priorizar as ações para atrair novos investimentos privados.

Em breve, a terceira etapa entregará ao município um modelo de gestão viável e sustentável. A consultoria deve concluir todo o cronograma em até quatro meses.

O programa

O Programa Cidade Empreendedora busca converter o município em um polo de inovação. A estratégia prioriza o aprimoramento da máquina pública para incentivar o desenvolvimento econômico e o suporte aos pequenos negócios locais.