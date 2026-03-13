Especialista do Incaper explica fenômeno de nuvem impressionante em Marataízes
Formação registrada em vídeo é uma Cumulonimbus Arcus, conhecida como nuvem prateleira
Um vídeo registrado no município de Marataízes chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar uma formação de nuvem densa e escura avançando pelo céu da cidade. As imagens mostram uma estrutura alongada e baixa que se destaca pela aparência impressionante e pela rápida mudança no tempo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com análise da equipe de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a formação observada no vídeo corresponde a um tipo de nuvem conhecido popularmente como nuvem prateleira, chamada em inglês de shelf cloud. No campo técnico da meteorologia, essa estrutura recebe o nome de Cumulonimbus Arcus.
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A formação se caracteriza por uma camada horizontal longa, baixa e densa. Além disso, esse tipo de nuvem geralmente aparece associado a áreas de instabilidade e tempestades em desenvolvimento.
Como o fenômeno se forma
Segundo a explicação técnica do Incaper, esse fenômeno ocorre quando uma corrente de ar frio e descendente proveniente de uma tempestade atinge o solo. Esse movimento, conhecido na meteorologia como downburst, provoca uma corrente descendente que se espalha ao tocar a superfície.
Em seguida, esse ar frio força o ar quente e úmido presente na superfície a subir rapidamente. Como consequência, ocorre a condensação do vapor d’água presente na atmosfera.
Esse processo forma uma nuvem alongada e bem definida na base da tempestade. Por causa desse formato característico, a estrutura recebe o nome popular de nuvem prateleira, já que sua aparência lembra uma prateleira avançando no horizonte.
Indício de mudança no tempo
A presença desse tipo de nuvem costuma indicar mudanças rápidas nas condições do tempo. Normalmente, sua passagem antecede a chegada de ventos mais fortes, além de chuva intensa associada ao sistema de tempestade.
De acordo com o Incaper, esse tipo de fenômeno atmosférico ocorre com certa frequência no litoral do Espírito Santo. Isso acontece principalmente durante períodos mais quentes e úmidos do ano, quando as condições favorecem o desenvolvimento de nuvens convectivas.
Assim, a formação registrada em Marataízes se enquadra dentro de um padrão meteorológico comum para a região costeira do Estado.
Onde acompanhar a previsão do tempo
Para acompanhar informações atualizadas sobre as condições meteorológicas no Espírito Santo, o Incaper mantém um portal com previsões e boletins técnicos.
Os dados podem ser consultados no site oficial do instituto: https://meteorologia.incaper.es.gov.br/
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