Inmet: chuvas intensas colocam o Espírito Santo em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alertas para chuvas intensas nesta sexta-feira (13). Os avisos indicam risco potencial de temporais acompanhados por ventos fortes e descargas elétricas. Além disso, os comunicados incluem orientações de segurança para a população.

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De acordo com o órgão meteorológico, dois níveis de alerta estão em vigor ao longo do dia: o alerta amarelo e o alerta laranja. Ambos começaram na manhã desta sexta-feira e permanecem válidos até as 23h59.

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O alerta amarelo, classificado como perigo potencial, começou às 9h04. Segundo o INMET, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Mesmo com menor gravidade, o alerta amarelo aponta alguns riscos. Entre eles estão possibilidade de queda de galhos de árvores, pequenos alagamentos, descargas elétricas e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Alerta laranja

Além disso, poucos minutos depois, às 9h09, o instituto publicou também um alerta laranja. Esse aviso representa grau de severidade maior, classificado como perigo.

Nesse caso, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados que podem chegar a 100 milímetros no dia. Ao mesmo tempo, as rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Diante desse cenário, aumentam os riscos de alagamentos, quedas de galhos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Além disso, o INMET alerta para a possibilidade de descargas elétricas durante os temporais.

Autoridades orientam cuidados durante temporais

Diante da previsão de chuvas intensas, especialistas recomendam atenção redobrada durante rajadas de vento. A orientação principal é evitar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas.

Além disso, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Esses locais podem oferecer risco em caso de ventos fortes.

Outra recomendação importante envolve o uso de aparelhos eletrônicos. Sempre que possível, moradores devem evitar utilizar equipamentos ligados diretamente à tomada durante tempestades.

No caso de temporais mais intensos, as autoridades também orientam desligar aparelhos elétricos e, se necessário, o quadro geral de energia da residência.

Por fim, em situações de emergência ou necessidade de orientação, a população pode acionar os órgãos responsáveis. A Defesa Civil atende pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

Assim, acompanhar os alertas meteorológicos e seguir as recomendações de segurança ajuda a reduzir riscos durante períodos de instabilidade climática.