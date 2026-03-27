Espírito Santo é reconhecido por inovação na gestão pública

O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, recebeu reconhecimento nacional durante o BrasilGov Summit 2026. O evento reúne lideranças e apresenta iniciativas de destaque na gestão pública em toda a América Latina.

Além disso, a premiação ocorreu na categoria Liderança em Tecnologia e Inovação no Setor Público. O secretário foi reconhecido na subcategoria Liderança em Inovação na Gestão Pública. Assim, o prêmio destacou ações que contribuem para modernizar o Estado e ampliar impactos na sociedade.

Leia também: Secretário Bruno Lamas incentiva formação de profissionais para a nova economia

De acordo com o Instituto Brasil Up, responsável pelo resultado oficial, a atuação no Espírito Santo fortalece políticas públicas voltadas à ciência, tecnologia e inovação. Nesse sentido, o trabalho integra desenvolvimento científico, formação profissional e incentivo ao empreendedorismo.

À frente da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional há cerca de três anos, Bruno Lamas conduz uma agenda estratégica. Além disso, ele amplia o acesso à inovação ao promover sua interiorização. Dessa forma, o Estado leva oportunidades para diversas regiões, e não apenas para os grandes centros.

Como resultado, programas de qualificação, apoio a startups e iniciativas de conexão entre governo, academia e setor produtivo ganham força. Ao mesmo tempo, essas ações ampliam o acesso da população a novas oportunidades.

InovaPop

O reconhecimento nacional também reflete a execução de programas estruturantes. Entre eles, destaca-se o InovaPop, que promove a popularização da inovação em todo o território capixaba. Além disso, iniciativas como Sementes e Seedes aceleram startups, enquanto programas como Qualificar ES e Formação Avançada ampliam o acesso à educação tecnológica.

Paralelamente, o Estado realiza eventos e feiras de inovação, especialmente no interior. Dessa maneira, aproxima a população das novas tecnologias e fortalece talentos locais. Ao mesmo tempo, contribui para um desenvolvimento mais equilibrado entre as regiões.

Assim, o conjunto de políticas públicas implementadas no Espírito Santo fortalece o ecossistema de inovação. Além disso, essas ações impulsionam o desenvolvimento econômico e social de forma integrada em todo o Estado.