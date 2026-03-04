Espírito Santo se destaca no comércio exterior com 2º maior volume de importações

Em janeiro de 2026, o Espírito Santo confirmou sua posição estratégica no comércio exterior, alcançando o segundo maior volume de importações para o mês desde 1997. O estado se destacou como um dos principais hubs logísticos do Brasil, consolidando-se como a porta de entrada para produtos estrangeiros.

A corrente de comércio capixaba somou US$ 1,64 bilhão (R$ 8,56 bilhões), sendo que 40,5% desse total vieram das exportações, que alcançaram US$ 665 milhões, e 59,5% foram representados pelas importações, com US$ 977 milhões. Os dados são do Connect Fecomércio-ES, em parceria com o Sindiex e com base nas estatísticas oficiais do Comex Stat.

Este desempenho destaca a infraestrutura portuária diversificada, a eficiência operacional e a localização estratégica do estado. Além disso, “O Espírito Santo se afirma como um elo essencial nas cadeias globais de suprimentos, com a capacidade de atrair operações logísticas complexas e de alto valor agregado”, explicou André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES.

No cenário regional, o Espírito Santo respondeu por 5,5% das exportações do Sudeste e 2,6% do total exportado pelo Brasil. Por outro lado, quanto às importações, representou 9,2% do volume do Sudeste e 4,7% do total nacional. “Esses números evidenciam a relevância econômica do estado, que supera seu peso no PIB nacional e demonstra a força da logística e do comércio exterior capixaba”, comentou Spalenza.

Termos de troca

Ademais, outro aspecto positivo foi o aumento de 5,7% nos termos de troca, que refletem a relação entre os preços das exportações e importações. Esse avanço ampliou o poder de compra do estado no mercado internacional. Enquanto isso, no período analisado, os preços das exportações caíram levemente (-0,7%), enquanto as importações apresentaram uma queda mais expressiva (-6%).

“Isso significa que o Espírito Santo conseguiu importar mais pagando menos, o que melhora suas condições de troca no mercado global”, detalhou Spalenza.

Exportações e Importações: Produtos e Parceiros

Em janeiro, as exportações capixabas foram dominadas por commodities minerais, agrícolas e produtos industriais da cadeia do aço. Nesse sentido, os cinco principais itens representaram 80,1% das exportações, somando US$ 533 milhões. O minério de ferro liderou, com US$ 192 milhões (28,9%), seguido por semiacabados de ferro e aço, com US$ 110 milhões (16,6%). O café não torrado alcançou US$ 98,9 milhões (14,9%), e a celulose, US$ 71 milhões (10,7%).

Nas importações, os cinco maiores grupos concentraram 65,3% do total, totalizando US$ 638 milhões. Destacadamente, veículos automóveis de passageiros lideraram as importações, com US$ 262 milhões (26,8%), seguidos por veículos para transporte de mercadorias, com US$ 150 milhões (15,4%).

Os Estados Unidos foram o principal destino das exportações capixabas, com 17% do total, seguidos pela Turquia, China, México e Egito. Em contrapartida, a China liderou as importações, respondendo por 40%, seguida pelos Estados Unidos (14%) e Argentina (11%).

Impacto municipal

Entre os municípios, Serra, Vitória e Anchieta concentraram 62,5% das exportações capixabas, somando US$ 530 milhões. Por fim, quanto às importações, Cariacica, Vitória e Serra foram responsáveis por 89% do total, com Cariacica destacando-se com US$ 514 milhões (52,6%).

Esses números reforçam a importância do Espírito Santo no cenário comercial brasileiro e internacional, além de evidenciar o crescimento do comércio exterior no estado.

A pesquisa completa, com dados detalhados, está disponível no Portal do Comércio-ES.