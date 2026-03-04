Estoques de sangue caem e Hemoes faz apelo urgente no ES

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) alertou para a queda nos estoques de sangue no Estado. Diante do cenário crítico, a instituição convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para reforçar os hemocentros e garantir o atendimento a pacientes que dependem de transfusões.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Atualmente, o Hemoes recebe doações nas unidades localizadas em Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus. Assim, a instituição busca mobilizar a população para ampliar o número de doadores e evitar desabastecimento nos bancos de sangue.

Leia também: Morador de Cachoeiro cria vaquinha para custear cirurgia urgente no quadril

Em Vitória, as doações acontecem diariamente, das 7h às 18h20, horário destinado ao cadastro dos voluntários. Já nos hemocentros de Linhares, Colatina e São Mateus, além da unidade de coleta da Serra, o atendimento ocorre das 7h às 15h20.

Além disso, empresas, igrejas e outras instituições podem organizar grupos de doação. Para isso, basta entrar em contato com o Hemoes pelo e-mail [email protected] e agendar a ação solidária.

Como funciona a doação de sangue

Durante a doação convencional, os profissionais retiram entre 400 e 470 mililitros de sangue do voluntário. A equipe realiza o procedimento com equipamentos adequados e seguindo protocolos de segurança, o que garante conforto e bem-estar ao doador.

Também existe a doação por aférese. Nesse método, um equipamento separa os componentes do sangue durante a coleta. Assim, o sistema retém apenas o elemento necessário (como plaquetas, hemácias, plasma ou granulócitos) e devolve os demais componentes ao organismo do doador.

Todo o ambiente de doação passa por rigorosos cuidados de limpeza. Além disso, os profissionais utilizam materiais estéreis e descartáveis, o que assegura segurança durante todo o processo.

Em geral, o procedimento completo dura cerca de 60 minutos. Entretanto, quando a coleta ocorre por aférese, o tempo pode chegar a aproximadamente 120 minutos.

Por que a doação é tão importante

Todos os dias, hospitais registram situações que exigem transfusão de sangue. Acidentes, cirurgias e queimaduras, por exemplo, dependem desse recurso para salvar vidas. Além disso, pacientes com doenças como hemofilia, leucemia e anemias também necessitam de transfusões frequentes durante o tratamento.

Por isso, a doação voluntária e periódica se torna fundamental para manter os estoques abastecidos. O sangue não pode ser produzido artificialmente, o que torna a solidariedade dos doadores ainda mais necessária.

Se cada pessoa saudável doasse sangue pelo menos duas vezes ao ano, os hemocentros conseguiriam manter níveis adequados para atender toda a população. Vale destacar que uma única doação pode beneficiar várias pessoas.

Informações importantes sobre a doação

Alguns pontos ajudam a esclarecer dúvidas comuns entre quem deseja doar sangue: