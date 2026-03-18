Explosão com botija deixa homem com 80% do corpo queimado no ES
Vítima foi entubada pelo SAMU e transportada de helicóptero para hospital de referência na Serra.
Uma explosão com botija de gás deixou um homem, de aproximadamente 40 anos, com cerca de 80% do corpo queimado na manhã desta quarta-feira (18), em Aracruz. A gravidade do caso exigiu atendimento emergencial e transporte aéreo para unidade hospitalar especializada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O helicóptero Harpia 09 decolou nas primeiras horas do dia para atender a ocorrência. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento ainda no local.
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Inicialmente, os socorristas prestaram assistência domiciliar à vítima. Em seguida, diante da gravidade das queimaduras, a equipe realizou a entubação do paciente dentro da ambulância.
Além disso, os profissionais acionaram o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para garantir o deslocamento rápido até uma unidade de referência. A medida visou reduzir o tempo de resposta e ampliar as chances de sobrevivência.
A vítima não portava documento de identificação no momento do atendimento. Por isso, as autoridades ainda não divulgaram oficialmente sua identidade.
Explosão com botija de gás mobiliza resgate aéreo
A explosão com botija de gás exigiu atuação integrada entre equipes de emergência. O helicóptero realizou o transporte do paciente até o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra.
Durante o trajeto, a equipe manteve o suporte avançado de vida para estabilizar o quadro clínico. Assim, os profissionais acompanharam continuamente os sinais vitais da vítima.
Casos de queimaduras extensas exigem atendimento especializado e rápido. Por isso, o transporte aéreo representa uma alternativa decisiva em situações de alta complexidade.
Além disso, o hospital de destino atua como referência em atendimentos de urgência e emergência no Espírito Santo. A unidade dispõe de estrutura adequada para tratar pacientes com queimaduras graves.
As circunstâncias exatas da explosão ainda não foram detalhadas pelas autoridades. No entanto, o caso deve ser analisado para identificar possíveis causas e responsabilidades.
Por fim, as equipes de resgate reforçam a importância de cuidados no manuseio de botijões de gás. A prevenção, portanto, continua sendo fundamental para evitar acidentes com alto potencial de gravidade.
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