Explosão de botija de gás deixa homem gravemente ferido em Brejetuba
Vítima sofreu queimaduras graves no rosto e no peito e foi transferida de helicóptero para hospital na Serra.
A explosão de botija de gás em Brejetuba deixou um homem de 38 anos gravemente ferido na manhã de quarta-feira (4). O acidente ocorreu no município localizado na região do Caparaó do Espírito Santo.
De acordo com as primeiras informações, a vítima sofreu queimaduras graves no rosto e no peito após a explosão. Além disso, os ferimentos comprometeram a respiração do homem.
Diante da gravidade da situação, equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos no local. Em seguida, os socorristas encaminharam a vítima para atendimento médico emergencial.
No entanto, devido à complexidade do quadro clínico, as equipes decidiram transferir o paciente para uma unidade hospitalar de referência no Estado.
Para garantir rapidez no transporte, a equipe acionou o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A aeronave realizou o deslocamento da vítima até a Região Metropolitana da Grande Vitória.
Durante o atendimento, os profissionais colocaram o paciente em ventilação mecânica. Esse procedimento foi necessário para auxiliar na respiração após as queimaduras.
Explosão de botija de gás em Brejetuba
A explosão de botija de gás em Brejetuba exigiu uma operação rápida de resgate e transporte aeromédico. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra.
A unidade hospitalar é considerada referência no atendimento de casos graves no Espírito Santo. Por isso, equipes especializadas assumiram o tratamento do paciente após a chegada.
Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a explosão. Dessa forma, as causas do acidente ainda permanecem sob análise.
Mesmo assim, ocorrências envolvendo botijas de gás costumam exigir atenção redobrada em residências e estabelecimentos. Vazamentos ou falhas no manuseio podem provocar acidentes graves.
Por esse motivo, especialistas recomendam inspeções periódicas nos equipamentos e nas instalações de gás. Além disso, o uso correto das botijas ajuda a reduzir riscos de explosões.
Enquanto isso, profissionais de saúde continuam acompanhando o estado clínico da vítima. O homem permanece sob cuidados médicos após a explosão de botija de gás em Brejetuba.
As autoridades também reforçam que situações de emergência devem ser comunicadas rapidamente aos serviços de socorro. Essa atitude contribui para acelerar o atendimento e reduzir riscos à vida.
