Federação Brasil da Esperança inicia encontros para fortalecer Lula e Helder no ES

A Federação Brasil da Esperança realizou na Serra o primeiro de uma série de encontros que tem como objetivo fortalecer a pré-candidatura do deputado federal Helder Salomão (PT) ao Governo do Estado do Espírito Santo.

A iniciativa marca o início de uma agenda de mobilização política voltada à construção do programa de governo e à articulação estratégica para as eleições.

Leia também: Pré-candidato a governador do ES: Helder Salomão recebe aval da cúpula nacional do PT

O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (19), reuniu lideranças, militantes e pré-candidatos alinhados ao projeto nacional liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Entre as prioridades definidas estão a reeleição do senador Fabiano Contarato e o fortalecimento das bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

A estratégia busca consolidar uma base política sólida, alinhada ao governo federal e capaz de ampliar a presença institucional da federação no estado.