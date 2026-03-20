Federação Brasil da Esperança inicia encontros para fortalecer Lula e Helder no ES
A iniciativa marca o início de uma agenda de mobilização política voltada à construção do programa de governo e à articulação estratégica para as eleições.
A Federação Brasil da Esperança realizou na Serra o primeiro de uma série de encontros que tem como objetivo fortalecer a pré-candidatura do deputado federal Helder Salomão (PT) ao Governo do Estado do Espírito Santo.
A iniciativa marca o início de uma agenda de mobilização política voltada à construção do programa de governo e à articulação estratégica para as eleições.
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O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (19), reuniu lideranças, militantes e pré-candidatos alinhados ao projeto nacional liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Entre as prioridades definidas estão a reeleição do senador Fabiano Contarato e o fortalecimento das bancadas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.
A estratégia busca consolidar uma base política sólida, alinhada ao governo federal e capaz de ampliar a presença institucional da federação no estado.
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