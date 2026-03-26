Posse do novo governador: Ferraço representará prefeitos do ES em mesa de honra
O convite foi formalizado ao prefeito de Cachoeiro, nesta quinta-feira (26), pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), em agenda institucional na Capital Secreta
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (Progressistas), foi convidado a representar os prefeitos do Espírito Santo na mesa de honra da solenidade de posse do novo governador do Estado, Ricardo Ferraço (MDB).
O convite foi formalizado, nesta quinta-feira (26), pelo presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União), em agenda institucional em Cachoeiro de Itapemirim.
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A cerimônia de posse ocorrerá no dia 2 de abril, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, em Vitória.
A mudança no comando do Executivo ocorre após a renúncia do então governador Renato Casagrande (PSB), que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado Federal.
Ricardo Ferraço assume o comando do Poder Executivo estadual após três anos e três meses no cargo de vice-governador. O novo chefe do Executivo terá um mandato de oito meses à frente do governo capixaba.
A cerimônia segue o protocolo institucional previsto na Constituição Estadual. Durante a sessão solene, o governador prestará compromisso constitucional diante dos parlamentares e demais autoridades presentes. Na sequência, será realizada a assinatura do termo de posse, formalizando a transição de governo.
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