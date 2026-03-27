Festa da Penha é oficialmente reconhecida como patrimônio cultural do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, nesta quinta-feira (26), a lei que reconhece a Festa da Penha como patrimônio cultural nacional. A medida, portanto, oficializa uma das principais manifestações religiosas do Espírito Santo em todo o país.

O senador Fabiano Contarato é autor do Projeto de Lei 3472/2024. Além disso, a proposta consolidou o reconhecimento da celebração como expressão cultural de relevância nacional. Dessa forma, a iniciativa amplia a visibilidade da festa e reforça sua importância histórica.

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A Festa da Penha acontece no Convento da Penha, em Vila Velha. Ao mesmo tempo, o evento se destaca como um dos maiores encontros religiosos do Brasil. A celebração atravessa gerações e mantém uma tradição centenária no Espírito Santo.

Em 2025, cerca de 2,7 milhões de fiéis participaram da 455ª edição. Assim, o evento reforçou sua força cultural e religiosa. Além disso, a festa segue como símbolo da identidade capixaba e mobiliza milhares de devotos todos os anos.

Além do aspecto religioso, a celebração também impacta o turismo e a economia regional. Dessa maneira, o evento fortalece o Espírito Santo como destino de fé e cultura. Ao mesmo tempo, movimenta diferentes setores durante o período festivo.

Programação da Festa da Penha 2026

A edição de 2026 marcará os 456 anos da festa. O evento ocorrerá entre os dias 5 e 13 de abril, com programação no Convento da Penha e no Parque da Prainha. Durante esse período, a organização realizará missas, romarias e shows.

Ao todo, estão previstas mais de 40 missas e 14 romarias. Além disso, a programação se estende por nove dias consecutivos. O encerramento acontece em 13 de abril, data dedicada a Nossa Senhora da Penha e feriado estadual.

Neste ano, o tema será “Fazei de nós instrumentos da paz”. A proposta se inspira nos 800 anos de São Francisco de Assis. Dessa forma, a celebração convida os fiéis à reflexão e à vivência da fé.

Com a sanção da lei, a Festa da Penha amplia seu reconhecimento em nível nacional. Assim, a celebração passa a integrar oficialmente o patrimônio cultural brasileiro, consolidando sua relevância histórica e religiosa.