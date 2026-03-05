Filho tenta matar a própria mãe em Mimoso do Sul

Um caso de violência doméstica assustou moradores do bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Um jovem de 18 anos ameaçou matar a própria mãe durante uma discussão familiar.

Segundo informações da Polícia Militar, o episódio ocorreu na tarde de terça-feira (3). A vítima, uma mulher de 50 anos, acionou a polícia após o comportamento agressivo do filho.

De acordo com o relato da mulher, o jovem teria quebrado o próprio celular após discutir com a namorada. Em seguida, ele pediu que a mãe comprasse um novo aparelho.

No entanto, a mulher recusou o pedido. Logo depois, o filho passou a destruir objetos dentro da residência.

A situação se agravou quando o jovem pegou uma barra de ferro. Em seguida, ele tentou agredir a mãe dentro da casa.

Diante da ameaça, a mulher conseguiu fugir do imóvel e buscou ajuda. A vítima saiu correndo pela rua para evitar novas agressões.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares chegaram ao local e encontraram o suspeito perseguindo a mãe pela rua. O jovem ainda segurava a barra de ferro.

Segundo os policiais, o rapaz gritava que iria matar a vítima enquanto a perseguia. A situação aumentou o nível de risco da ocorrência.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata próxima ao bairro.

Os policiais iniciaram buscas na região logo após a fuga. No entanto, os militares não conseguiram localizar o jovem até o momento.

A vítima permaneceu em segurança após o atendimento policial. Além disso, os militares registraram a ocorrência e orientaram a mulher sobre os procedimentos legais.

Casos como esse são enquadrados como violência doméstica e familiar. A legislação brasileira prevê medidas protetivas para proteger vítimas de ameaças ou agressões.

Por isso, as autoridades reforçam a importância de denunciar episódios de violência. A comunicação rápida com a polícia permite que as equipes atuem de forma preventiva.

Enquanto isso, as buscas pelo suspeito continuam. A investigação seguirá para esclarecer os detalhes do caso em que o filho ameaça matar a mãe em Mimoso do Sul.