Fortes chuvas provocam alagamentos e transtornos em bairros de Cachoeiro
Entre os bairros afetados estão o Alto Monte Cristo, São Geraldo e Coronel Borges
As fortes chuvas registradas na tarde desta terça-feira (10) provocaram alagamentos e transtornos em diversos bairros de Cachoeiro de Itapemirim. Ruas ficaram intransitáveis, com acúmulo de água e lama, dificultando o deslocamento de moradores e motoristas.
Um dos pontos afetados foi a Rua Paulo Afonso, no bairro Alto Monte Cristo. Vídeo encaminhado ao AQUINOTÍCIAS.COM mostra a região completamente alagada, com a água tomando conta da via e impedindo a passagem de veículos e pedestres.
No bairro São Geraldo, a Rua João Sasso também sofreu com os efeitos do temporal. A via ficou tomada por grande quantidade de lama, o que atrapalhou o trânsito e dificultou o acesso de moradores. A rua, que tem bastante movimento, dá acesso a residências, escolas e estabelecimentos comerciais. Segundo relatos, o problema se repete há meses sempre que chove com mais intensidade.
Outro local atingido foi a Rua Coronel Borges, no bairro Coronel Borges. A água se acumulou rapidamente na via, prejudicando a passagem de veículos e causando congestionamento. Assim, motoristas precisaram redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho, que é considerado uma das principais vias da região. Entretanto, o acúmulo de água também gerou transtornos para quem circulava pelo local no momento da chuva.
