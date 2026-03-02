Frente fria se afasta e segunda-feira será sem chuva no ES

A instabilidade perde força no Espírito Santo nesta segunda-feira com o afastamento da frente fria em direção à Bahia.

De acordo com o Incaper, o tempo apresenta variação de nuvens em todas as regiões, porém sem previsão de chuva.

Além disso, as temperaturas permanecem estáveis em todo o estado. No litoral, o vento sopra fraco a moderado, o que mantém sensação térmica agradável ao longo do dia.

Grande Vitória terá dia nublado, mas sem chuva

Na Grande Vitória, o céu varia entre sol e nuvens. Entretanto, não há previsão de precipitação. O vento sopra fraco a moderado no litoral.

A temperatura mínima será de 22 °C, enquanto a máxima pode chegar a 30 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 23 °C e 30 °C.

Região Sul mantém estabilidade

Na Região Sul, o cenário também é de variação de nuvens e tempo firme. Assim, não há previsão de chuva ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 21 °C e a máxima de 31 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 18 °C e 27 °C.

Região Serrana segue com tempo firme

Na Região Serrana, o tempo continua estável. Apesar da presença de nuvens, não há indicativo de chuva.

Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 19 °C e a máxima de 29 °C. Enquanto isso, nas áreas altas, as temperaturas variam entre 18 °C e 28 °C.

Norte e Noroeste também sem previsão de chuva

Na Região Norte, o dia será de variação de nuvens. No entanto, não há previsão de chuva. A mínima será de 22 °C e a máxima pode atingir 34 °C.

Da mesma forma, a Região Noroeste terá tempo firme. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 21 °C e a máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 27 °C.

Nordeste capixaba terá vento moderado no litoral

Por fim, na Região Nordeste, o céu também apresenta variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. O vento sopra fraco a moderado no litoral.

A temperatura mínima será de 22 °C e a máxima pode alcançar 31 °C.

Dessa forma, a segunda-feira começa com tempo mais estável em todo o Espírito Santo. Portanto, após dias de instabilidade, o estado terá um dia sem chuva.