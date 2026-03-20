GCM de Marataízes inicia treinamento com novas armas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Marataízes deu início, nesta quinta-feira (19), ao Estágio de Qualificação Profissional (EQP), treinamento anual obrigatório para a manutenção do porte de armas de fogo. As primeiras turmas a realizarem o treinamento foram as equipes especializadas de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e Canil (K-9), que, além da atualização de normas e procedimentos, também se capacitaram no manuseio de armamentos e nas técnicas operacionais.

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O EQP visa aprimorar a capacitação dos guardas municipais, promovendo a atualização das normas e os aspectos legais relacionados ao uso de armamentos, além de melhorar as habilidades técnicas necessárias para o desempenho seguro das funções. O treinamento é uma exigência da legislação vigente e é fundamental para garantir a eficiência e a segurança das operações realizadas pela GCM.

GCM de Marataízes conta com pistolas Glock G17

Foto: Divulgação/GCM

Como diferencial deste ano, a GCM de Marataízes já iniciou a utilização do novo armamento institucional, a pistola automática Glock G17. Durante o treinamento, os guardas passaram por uma capacitação específica para o manuseio desse equipamento, que já está sendo operado pelas equipes especializadas da ROMU e Canil. O novo armamento visa aumentar a eficácia nas operações, oferecendo mais precisão e segurança aos guardas municipais.

A GCM de Marataízes integra a estrutura da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, juntamente com a Guarda Patrimonial, os Guarda-vidas e a Defesa Civil. Essas equipes atuam de forma integrada para garantir a segurança e o bem-estar da população local. O treinamento contínuo e o uso de novos equipamentos são essenciais para manter a qualidade dos serviços prestados e aumentar a segurança nas ações realizadas.

A continuidade do Estágio de Qualificação Profissional para outras turmas está prevista para as próximas semanas, com a meta de capacitar todos os membros da Guarda Municipal.