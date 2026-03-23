Governador lamenta assassinato de chefe da Guarda Municipal de Vitória

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, lamentou o assassinato da chefe da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, que criminoso matou a tiros dentro de casa na madrugada desta segunda-feira (23). A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio em Vitória, segundo apuração inicial.

Em nota oficial, o governador classificou o crime como brutal e destacou a gravidade da violência contra a mulher. Além disso, ele manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima.

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“Recebo com profunda tristeza e indignação a notícia da morte da comandante Dayse Barbosa, da Guarda Municipal de Vitória. Trata-se de um crime brutal, que evidencia a gravidade da violência contra a mulher. Nenhuma justificativa pode existir para tamanha crueldade. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos”, afirmou.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso, que ocorreu na residência da chefe da Guarda Municipal de Vitória.