Governo do ES anuncia piso nacional para mais de 10 mil professores
Ao todo, a proposta beneficia 747 professores ativos da rede estadual e 9.849 aposentados e pensionistas vinculados ao magistério.
O Governo do Espírito Santo anunciou a aplicação do Piso Nacional do Magistério para professores da rede pública estadual. A medida, divulgada na última terça-feira (17), alcança 10.596 profissionais e ainda será analisada pela Assembleia Legislativa. Com isso, o Estado avança em políticas voltadas à valorização da carreira docente.
Ao todo, a proposta beneficia 747 professores ativos da rede estadual e 9.849 aposentados e pensionistas vinculados ao magistério. O anúncio ocorreu durante reunião com representantes do sindicato da categoria. Além disso, o encontro contou com a presença do secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, que apresentou um panorama das ações recentes na área.
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Durante a reunião, o governador Renato Casagrande destacou os avanços registrados nos últimos anos. Segundo ele, o Estado promoveu reajustes anuais, ampliou investimentos em infraestrutura e tecnologia e fortaleceu parcerias com os municípios. Ao mesmo tempo, o governo encaminha à Assembleia Legislativa o Estatuto do Magistério e avalia, junto ao vice-governador Ricardo Ferraço, a definição de um reajuste linear.
Piso nacional do magistério no ES
Por outro lado, o secretário Vitor de Angelo ressaltou o impacto financeiro da medida. De acordo com ele, a aplicação do piso deve gerar um custo mensal de aproximadamente R$ 4 milhões na folha de pagamento, o que representa cerca de R$ 45 milhões por ano. Ainda assim, ele afirma que a iniciativa integra um conjunto de ações estratégicas para fortalecer a rede pública.
Além disso, o secretário reforçou que a valorização dos professores permanece como prioridade. Nesse sentido, o Estado tem investido não apenas na remuneração, mas também na formação continuada, na modernização das escolas e na melhoria das condições de ensino. Dessa forma, o objetivo é elevar a qualidade da educação e ampliar os resultados de aprendizagem dos estudantes capixabas.
Com informações do Governo do Espírito Santo.
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