Governo do ES investe mais de R$ 50 milhões em Conceição do Castelo

O Governo do Espírito Santo anunciou um pacote de investimentos superior a R$ 50 milhões em Conceição do Castelo, com foco em turismo, saúde, educação, agricultura e infraestrutura. Durante agenda no município nesta quinta-feira (26), o governador Renato Casagrande entregou obras, assinou convênios e confirmou novas ações. Com isso, o Estado busca impulsionar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida da população.

Segundo o governador Renato Casagrande, os investimentos priorizam áreas estratégicas e fortalecem a parceria com os municípios. “Estamos investindo em infraestrutura, turismo, saúde e educação para gerar oportunidades e promover o crescimento das cidades”, afirmou.

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Na área do turismo, o Governo assinou ordens de serviço para três importantes projetos, que somam mais de R$ 18 milhões. Entre eles, está a construção do Centro de Eventos “Sanfonão”, com investimento de R$ 13,9 milhões. Aliás, a estrutura vai sediar eventos culturais, institucionais e turísticos, além de movimentar a economia local.

Além disso, o Estado autorizou a reforma das praças Matriz e Pedro Rigo, com aporte de R$ 1,7 milhão. Sendo assim, as intervenções incluem melhorias em iluminação, acessibilidade e paisagismo, tornando os espaços mais atrativos para moradores e visitantes. Também foi autorizada a construção de um mirante na Pedra do Emboque, com investimento de R$ 2,5 milhões. Inclusive, a obra prevê melhorias na estrutura e no acesso ao local, que já se destaca como destino de ecoturismo e turismo de aventura.

Governo do ES entrega unidade de saúde em Conceição do Castelo

Na saúde, o Governo inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, construída com investimento de R$ 2,6 milhões. A unidade contará com duas equipes da Estratégia Saúde da Família, ampliando o atendimento e fortalecendo a Atenção Primária. Além disso, o Estado anunciou o repasse de R$ 1 milhão para reforma e ampliação de outras unidades de saúde no município.

Já na agricultura, o programa Caminhos do Campo viabilizou a contratação de obras de pavimentação, além da entrega de máquinas e equipamentos. No entanto, o Estado também anunciou a elaboração do projeto para pavimentação de um trecho de 9,4 quilômetros, ligando a ES-165 à localidade de Alto Monforte, com investimento estimado em R$ 28 milhões. A iniciativa deve melhorar a mobilidade e facilitar o escoamento da produção rural.

Durante a agenda, o Governo entregou ainda 14 máquinas e equipamentos agrícolas, totalizando R$ 1,8 milhão em investimentos. Também foram distribuídas 13 barracas de feira, com o objetivo de fortalecer a comercialização de produtos locais e gerar renda para produtores.

Infraestrutura

Na infraestrutura urbana, o Estado firmou convênio para obras de recapeamento asfáltico, com investimento de R$ 2,6 milhões. Inclusive, as intervenções contemplam ruas de bairros como Centro, Nicolau de Vargas e Silva, Pedro Rigo e Boa Esperança, além da estrada de acesso à Cachoeira dos Vargas. O projeto inclui nova sinalização e melhorias no pavimento, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito.

Na educação, o Governo assinou repasses superiores a R$ 1,5 milhão, por meio do Funpaes. Os recursos serão aplicados na compra de mobiliário, equipamentos de segurança, aquisição de veículo e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Padoani. Com isso, a rede municipal deve ganhar melhores condições para alunos e profissionais.

Por fim, na assistência social, o Estado anunciou o repasse de R$ 75 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Aliás, o recurso será destinado ao atendimento de pessoas com deficiência e apoio a instituições de longa permanência para idosos.

Portanto, o conjunto de investimentos reforça a estratégia do Governo do Estado de atuar de forma integrada nos municípios. Ao mesmo tempo, as ações buscam promover desenvolvimento econômico, ampliar serviços públicos e garantir mais qualidade de vida à população de Conceição do Castelo.

Com informações do Governo do Espírito Santo.