Homem é encontrado morto dentro de casa em Cachoeiro

Corpo de Paulo Roberto Amorim foi localizado em uma residência no bairro Valão na tarde desta segunda-feira (9).

Foto: Divulgação/Leitor Aqui Notícias

Um homem de 64 anos foi encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira (9) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Paulo Roberto Amorim. O corpo foi localizado sobre um colchão dentro de uma residência situada na rua Ana Maria Amaral.

Militares foram acionados e estiveram no local para registrar a ocorrência. Em seguida, a equipe solicitou a presença da perícia da Polícia Civil para realizar os procedimentos necessários.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames que devem confirmar a causa da morte.

Segundo as informações preliminares, há indícios de que o homem tenha falecido por causas naturais. Entretanto, o caso seguirá sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

