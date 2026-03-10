Homem é encontrado morto dentro de casa em Cachoeiro
Corpo de Paulo Roberto Amorim foi localizado em uma residência no bairro Valão na tarde desta segunda-feira (9).
Um homem de 64 anos foi encontrado morto no fim da tarde desta segunda-feira (9) no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Paulo Roberto Amorim. O corpo foi localizado sobre um colchão dentro de uma residência situada na rua Ana Maria Amaral.
Leia também: Motorista fica preso às ferragens após acidente na 482 em Guaçuí
Militares foram acionados e estiveram no local para registrar a ocorrência. Em seguida, a equipe solicitou a presença da perícia da Polícia Civil para realizar os procedimentos necessários.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por exames que devem confirmar a causa da morte.
Segundo as informações preliminares, há indícios de que o homem tenha falecido por causas naturais. Entretanto, o caso seguirá sob investigação para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726