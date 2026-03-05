Homem é preso com mais de 1 kg de “pack” em Alegre

A apreensão de droga pack em Alegre ocorreu na tarde desta quarta-feira (4) durante patrulhamento da Polícia Militar. A ação foi realizada por equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão.

Durante rondas preventivas no município, os policiais identificaram um veículo em atitude suspeita. A abordagem aconteceu na Rua Treze de Maio, área central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, os agentes abordaram um Fiat Uno de cor preta. Em seguida, os militares realizaram buscas no interior do automóvel.

Durante a verificação, os policiais localizaram 12 tabletes de uma substância conhecida como “pack”. O material apreendido totalizou aproximadamente 1,137 quilograma do entorpecente.

Diante da situação, os militares deram voz de prisão ao motorista do veículo. Logo depois, os policiais conduziram o suspeito à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

Na unidade policial, a equipe registrou a ocorrência e apresentou o material apreendido à autoridade policial responsável.

A apreensão de droga pack em Alegre chamou atenção pela quantidade e pelo tipo de substância encontrada. Segundo informações das forças de segurança, o “pack” é considerado uma forma de haxixe.

Esse entorpecente, por sua vez, é produzido a partir da resina extraída da planta cannabis. Em muitos casos, além disso, a substância é conhecida como haxixe paquistanês.

De acordo com especialistas em segurança pública, esse tipo de droga costuma apresentar maior concentração de THC. O tetrahidrocanabinol, por exemplo, é o principal componente psicoativo da cannabis.

Por causa dessa característica, portanto, o haxixe pode provocar efeitos mais intensos do que a maconha convencional. Entre os efeitos estão alterações na percepção, no humor e na coordenação motora.

Além disso, o produto costuma ter valor mais elevado no mercado ilegal. Em alguns casos, inclusive, traficantes direcionam a venda para consumidores com maior poder aquisitivo.

A Polícia Militar informou que a apreensão ocorreu durante ações rotineiras de patrulhamento. Dessa forma, essas operações buscam identificar atividades suspeitas e combater o tráfico de drogas.

Segundo a corporação, abordagens preventivas contribuem para retirar substâncias ilícitas de circulação. Ao mesmo tempo, também ajudam a reduzir a atuação de redes criminosas.

Por fim, o suspeito permaneceu à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais. Enquanto isso, a investigação seguirá para apurar a origem e o destino da droga apreendida.