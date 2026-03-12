Homem morre após choque elétrico em Rio Novo do Sul

Um choque elétrico em Rio Novo do Sul causou a morte de um homem de 48 anos na manhã desta quarta-feira (11). O acidente aconteceu enquanto ele realizava um serviço em um terraço.

Segundo informações iniciais, o trabalhador executava uma atividade no local quando sofreu a descarga elétrica. Após o acidente, equipes de socorro o levaram para uma unidade hospitalar no Centro do município.

Entretanto, apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos causados pelo choque elétrico.

A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que acionou o serviço de transporte de cadáver às 10h41.

A equipe realizou o recolhimento do corpo na unidade hospitalar onde os profissionais confirmaram o óbito.

De acordo com informações repassadas pela equipe médica, o homem morreu em decorrência do choque elétrico em Rio Novo do Sul. Após a confirmação da morte, as autoridades iniciaram os procedimentos legais relacionados ao caso.

Choque elétrico em Rio Novo do Sul

Após a ocorrência, equipes da Polícia Científica realizaram os procedimentos necessários e recolheram o corpo da vítima. Em seguida, os profissionais encaminharam o homem para a Seção Regional de Medicina Legal (SML).

A unidade funciona em Cachoeiro de Itapemirim e atende ocorrências de diversos municípios da região. No local, peritos realizarão exames necroscópicos para confirmar oficialmente a causa da morte.

Esse procedimento segue o protocolo adotado em casos de mortes provocadas por acidentes ou outras causas externas.

Após a conclusão da necropsia, os peritos liberarão o corpo para que os familiares realizem os atos funerários.

Casos de choque elétrico em Rio Novo do Sul também chamam atenção para os riscos relacionados a atividades realizadas próximas a instalações elétricas.

Especialistas alertam que trabalhos em telhados, terraços ou áreas externas podem oferecer riscos quando ocorre contato com redes elétricas.

Por esse motivo, profissionais da área de segurança recomendam atenção redobrada durante esse tipo de atividade.

Além disso, especialistas orientam que trabalhadores desliguem redes elétricas próximas antes de iniciar serviços em locais elevados.

Autoridades também recomendam que profissionais utilizem equipamentos de proteção adequados durante intervenções em áreas com risco elétrico.

Apesar dos esforços de socorro realizados após o acidente, o choque elétrico em Rio Novo do Sul terminou em tragédia. Agora, os órgãos competentes seguem com os procedimentos legais relacionados ao caso.