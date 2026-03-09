Homem tenta fugir ao ver viatura e acaba preso em Itapemirim
Patrulhamento policial em área conhecida pelo tráfico resulta na apreensão de maconha, cocaína, dinheiro e objetos com um homem.
O tráfico de drogas em Campo Acima voltou a chamar a atenção das forças de segurança durante patrulhamento realizado por equipes policiais na região. A ação ocorreu enquanto os militares realizavam rondas em um ponto já conhecido pela intensa movimentação ligada ao comércio ilegal de entorpecentes.
Durante o patrulhamento preventivo, os policiais visualizaram um homem sentado em um local da comunidade. No entanto, assim que percebeu a aproximação das guarnições, o indivíduo levantou-se rapidamente.
Em seguida, ele demonstrou a intenção de caminhar na direção oposta das equipes policiais. A atitude chamou a atenção dos militares, que decidiram realizar a abordagem para verificar a situação.
Logo depois, os policiais efetuaram a busca pessoal no suspeito. Durante a revista, os militares encontraram diversos materiais relacionados ao comércio de entorpecentes.
Os agentes localizaram seis tiras de maconha e seis pinos de cocaína. Além disso, os policiais também encontraram R$ 110 em dinheiro em espécie com o indivíduo.
Ainda durante a abordagem, a equipe identificou uma corrente de cor dourada entre os objetos que estavam com o suspeito. Após a identificação dos materiais, os policiais apreenderam imediatamente todos os itens.
A ação ocorreu dentro da estratégia de patrulhamento ostensivo realizada regularmente na região. As rondas buscam, sobretudo, reduzir ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas.
Tráfico de drogas em Campo Acima
O tráfico de drogas em Campo Acima tem sido alvo constante de operações policiais. A localidade é conhecida pelas autoridades por registrar movimentações frequentes relacionadas à venda de entorpecentes.
Por esse motivo, as equipes de segurança intensificam o patrulhamento preventivo na região. As rondas buscam identificar suspeitos, apreender drogas e interromper atividades ilícitas.
Durante a abordagem realizada na ocorrência, os policiais recolheram todo o material encontrado com o suspeito. Os agentes registraram seis tiras de maconha e seis pinos de cocaína entre os entorpecentes apreendidos.
Além das drogas, os militares também recolheram o dinheiro encontrado com o indivíduo. Os policiais apreenderam ainda a corrente dourada localizada durante a revista pessoal.
Posteriormente, as equipes conduziram o homem até a Delegacia de Polícia Judiciária de Itapemirim, conhecida como DPJ. Na unidade policial, os agentes apresentaram o suspeito e os materiais apreendidos.
A autoridade policial recebeu a ocorrência e adotou as providências previstas pela legislação. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que realizará os procedimentos necessários.
Dessa forma, o registro de tráfico de drogas em Campo Acima reforça a importância das ações de patrulhamento em áreas com histórico de ocorrências. A presença policial, portanto, contribui para a repressão ao comércio ilegal de entorpecentes e para a segurança da comunidade.
