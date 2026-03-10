Homens com mandados de prisão são detidos em Guaçuí

Três pessoas com mandados de prisão em aberto foram detidas nesta segunda-feira (9) durante ações realizadas pela Polícia Militar em diferentes pontos do município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

As ocorrências aconteceram durante atividades de patrulhamento realizadas por equipes do 3º Batalhão. As abordagens ocorreram em bairros e distritos distintos da cidade.

No bairro Cid Moreira, os agentes localizaram um homem de 50 anos com dois mandados de prisão em aberto. A 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim expediu um dos mandados, relacionado ao crime previsto no artigo 129 do Código Penal, com pena restante de um ano e três meses.

Além disso, a Vara Única de Jerônimo Monteiro expediu outro mandado contra o mesmo homem, com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata de estupro de vulnerável. Nesse caso, a Justiça determinou o cumprimento de pena de 12 anos em regime fechado.

Em outra ocorrência, registrada no bairro Vila dos Marcos, os agentes localizaram um homem de 39 anos após verificarem informações recebidas. Durante consulta aos sistemas oficiais, a equipe identificou um mandado de prisão civil em aberto por dívida de pensão alimentícia.

No distrito de São Tiago, os agentes localizaram um homem de 41 anos que também possuía mandado de prisão civil em aberto por não pagamento de pensão alimentícia. Além disso, a 1ª Vara de Guaçuí expediu a ordem judicial.

Após a confirmação das ordens judiciais, as equipes informaram os três homens sobre os mandados existentes. Em seguida, os agentes realizaram a detenção dos envolvidos.

Posteriormente, as equipes encaminharam os três homens à 6ª Delegacia Regional de Alegre. No local, eles permaneceram à disposição da Justiça para a realização dos procedimentos legais.

Essas ações, por sua vez, integram as atividades de rotina voltadas ao cumprimento de decisões judiciais. Além disso, as operações também buscam reforçar a segurança na região.