Investimento em alta: setor varejista do Espírito Santo lidera confiança no Sudeste

O setor comercial do Espírito Santo mantém um cenário de otimismo em fevereiro, impulsionado principalmente por companhias com mais de 50 colaboradores. Segundo o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), essas organizações registraram altas expressivas em suas projeções.

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O levantamento aponta que o subíndice de “Expectativas Futuras” saltou 7,2% em relação ao mês anterior. Além disso, as “Intenções de Investimento” cresceram 7,1%, enquanto a percepção sobre “Condições Atuais” avançou 5,4%.

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Atualmente, o Espírito Santo ostenta o melhor desempenho do Sudeste, com 109,8 pontos. Esse número supera a média nacional de 103,8 e coloca o estado à frente de vizinhos como São Paulo (103,3) e Rio de Janeiro (100,8).

Patamar

De acordo com o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, a leve oscilação negativa de 2% no índice geral não sinaliza perda de credibilidade. Ele explica que o início do ano naturalmente exige que empresas reorganizem estoques e revisem planejamentos de curto prazo.

Portanto, o indicador permanece em um patamar confortável, acima da zona de satisfação de 100 pontos desde junho de 2025. Esse comportamento das grandes empresas reflete uma robusta capacidade de adaptação ao cenário econômico, fruto de gestões estruturadas.

O especialista André Spalenza reforça que os resultados indicam prudência, mas com expectativas positivas. Para ele, o nível elevado do índice sustenta um ambiente favorável para novas contratações e expansão das atividades nos próximos meses.

Fecomércio-ES

O Sistema Fecomércio-ES, que representa mais de 431 mil empresas capixabas, coordena a pesquisa em parceria com a CNC. A entidade é responsável por 58% do ICMS estadual e emprega cerca de 1,4 milhão de pessoas.