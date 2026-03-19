Setor terciário do ES deve crescer 15% no primeiro trimestre de 2026

O mercado do Espírito Santo demonstra vigor logo nos primeiros meses deste ano. De acordo com o levantamento do Connect Fecomércio-ES, os setores de comércio e serviços devem injetar R$ 98 bilhões na economia estadual apenas no primeiro trimestre de 2026. Esse montante reafirma o papel estratégico dessas atividades como os principais motores do desenvolvimento capixaba.

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O desempenho atual reflete uma expansão consistente em comparação ao mesmo período de 2025. Enquanto o comércio projeta um salto de 15% em seu volume de atividades, o segmento de serviços aguarda uma alta de 7,3%. Esse cenário promissor resulta da modernização logística do estado e das novas tendências de consumo da população.

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Análise técnica e projeções

As estatísticas derivam de um estudo minucioso da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES). A entidade utiliza dados oficiais do IBGE, como as pesquisas mensais e anuais de comércio e serviços (PMC, PMS, PAC e PAS). Além disso, os especialistas ajustam os valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para garantir precisão real.

Dentro da cifra bilionária prevista, o comércio detém a maior fatia, com uma estimativa de R$ 81,66 bilhões. Por outro lado, o ramo de serviços deve alcançar faturamento de R$ 16,37 bilhões. Somados, esses valores evidenciam uma circulação de capital intensa em todo o território capixaba.

Sustentação do crescimento

A manutenção dessa curva ascendente possui justificativas sólidas. Segundo o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o resultado confirma a resiliência do mercado local. Ele explica que, embora o início do ano sofra uma desaceleração natural após as festas, a expansão supera os índices do ano anterior.

Ademais, Spalenza destaca que o mercado de trabalho aquecido sustenta essa evolução. O aumento progressivo da renda das famílias e a confiança do consumidor estimulam a demanda contínua. Consequentemente, o varejo isolado deve movimentar R$ 25,1 bilhões, apresentando uma alta de 9,8% no período.

Destaque logístico e terciário

No setor de serviços, a logística assume o protagonismo. O segmento de transportes e correios deve faturar R$ 6,38 bilhões, crescendo 9,1% em relação a 2025. Esse dado consolida o Espírito Santo como um centro de distribuição regional de alta eficiência.

Além da logística, outros ramos apresentam performance relevante:

Serviços Profissionais e Administrativos: Suporte essencial para a expansão das empresas.

Informação e Comunicação: Reflexo da digitalização econômica.

Turismo e Entretenimento: Setores que integram os serviços prestados às famílias e geram empregos diretos.

Sobre a instituição

O Sistema Fecomércio-ES representa mais de 431 mil empresas capixabas. Atualmente, o setor responde por 58% da arrecadação de ICMS no estado e emprega cerca de 1,4 milhão de pessoas. Por meio de parcerias com o Senac e instituições como a Faesa, o projeto Connect fomenta a inovação e o desenvolvimento socioeconômico regional.