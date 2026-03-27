Ipeses: 26,8% dos eleitores reprovam vereadores de Alfredo Chaves; 47,4% aprovam

Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgada pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta sexta-feira (27), avaliou a percepção dos moradores do município de Alfredo Chaves sobre a atuação da Câmara Municipal e o papel de fiscalização exercido pelos vereadores.

De acordo com o levantamento, 47,4% dos entrevistados aprovam a atuação da Câmara Municipal, enquanto 26,8% desaprovam. Outros 25,8% não souberam ou preferiram não responder.

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Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, a taxa de aprovação pode variar entre 42,5% e 52,3%, mantendo-se numericamente superior à desaprovação, que oscila entre 21,9% e 31,7%. Já o percentual de indecisos pode variar entre 20,9% e 30,7%.

O estudo também procurou saber a opinião da população sobre a fiscalização exercida pelos vereadores em relação à administração municipal. Nesse cenário, 44,1% dos entrevistados afirmam que os vereadores fiscalizam corretamente, enquanto 36,0% avaliam que a fiscalização não ocorre de forma adequada. Outros 19,9% não souberam ou preferiram não opinar.

Aplicando a margem de erro, o percentual dos que acreditam que há fiscalização adequada pode variar entre 39,2% e 49,0%. Já os que entendem que não há fiscalização correta podem oscilar entre 31,1% e 40,9%.