Ipeses: 41.5% aprovam gestão de Léo Português em Anchieta e 45.4% desaprovam
Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Espírito Santo (Ipeses) aponta um cenário equilibrado quanto a percepção dos eleitores de Anchieta em relação a gestão do prefeito Léo Português (PSB).
De modo geral, o(a) Sr(a) aprova ou desaprova o atual Prefeito de Anchieta Léo Português?
Conforme mostram os dados, divulgados pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta quarta-feira (4), 45,4% dos entrevistados desaprovam a administração municipal, enquanto 41,5% aprovam. Outros 13,2% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a desaprovação pode variar entre 40,5% e 50,3%, enquanto a aprovação pode oscilar de 36,6% a 46,4%.
Cumprimento de promessas de campanha
O levantamento também investigou a percepção da população quanto ao cumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Para 42,4% dos entrevistados, o prefeito cumpre as promessas apenas em partes.
O(a) Sr(a) acredita que o Prefeito Léo Português está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral?
Já 32,2% avaliam que os compromissos não estão sendo cumpridos, enquanto 16,1% afirmam que as promessas estão sendo cumpridas. O percentual de não sabem ou não responderam ficou em 9,3%.
Aplicada a margem de erro, a avaliação de cumprimento parcial varia entre 37,5% e 47,3%, mantendo-se como a percepção predominante.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
