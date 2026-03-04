Ipeses: 41.5% aprovam gestão de Léo Português em Anchieta e 45.4% desaprovam

Pesquisa do Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Espírito Santo (Ipeses) aponta um cenário equilibrado quanto a percepção dos eleitores de Anchieta em relação a gestão do prefeito Léo Português (PSB).

Aprovação do Prefeito

De modo geral, o(a) Sr(a) aprova ou desaprova o atual Prefeito de Anchieta Léo Português? 45,4% Desaprova 41,5% Aprova 13,2% NS/NR

Conforme mostram os dados, divulgados pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta quarta-feira (4), 45,4% dos entrevistados desaprovam a administração municipal, enquanto 41,5% aprovam. Outros 13,2% não souberam ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais, a desaprovação pode variar entre 40,5% e 50,3%, enquanto a aprovação pode oscilar de 36,6% a 46,4%.

Cumprimento de promessas de campanha

O levantamento também investigou a percepção da população quanto ao cumprimento das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Para 42,4% dos entrevistados, o prefeito cumpre as promessas apenas em partes.

Cumprimento de Promessas

O(a) Sr(a) acredita que o Prefeito Léo Português está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral? 42,4% Cumprindo em partes 32,2% Não está cumprindo 16,1% Sim, está cumprindo

Já 32,2% avaliam que os compromissos não estão sendo cumpridos, enquanto 16,1% afirmam que as promessas estão sendo cumpridas. O percentual de não sabem ou não responderam ficou em 9,3%.

Aplicada a margem de erro, a avaliação de cumprimento parcial varia entre 37,5% e 47,3%, mantendo-se como a percepção predominante.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Anchieta no dia 24 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.