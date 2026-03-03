Ipeses aponta nível de confiança do eleitor na administração de Marataízes

Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada, nesta terça-feira (3), pelo AQUINOTICIAS.COM, revela que a administração municipal de Marataízes enfrenta um cenário de baixa confiança entre os eleitores, especialmente no que se refere à equipe de secretários e à transparência na condução da gestão pública.

Secretários

O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Marataízes escolhidos pelo Prefeito? 48,3% Não 31,2% Sim 20,5% NS/NR

De acordo com a pesquisa, 48,3% dos entrevistados afirmaram não confiar nos secretários municipais nomeados para o Poder Executivo municipal. Apenas 31,2% disseram confiar, enquanto 20,5% preferiram não opinar ou não souberam responder.

Transparência

Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população? 54,6% Não 36,1% Sim 9,3% NS/NR

O índice de desconfiança é ainda maior quando o tema avaliado é a transparência administrativa. Para 54,6% dos entrevistados, a administração municipal não é transparente com a população. Já 36,1% consideram que a gestão atua de forma transparente, e 9,3% não souberam ou não quiseram responder.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.