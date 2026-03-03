Ipeses aponta nível de confiança do eleitor na administração de Marataízes
A pesquisa também procurou saber se os entrevistados acham a prefeitura um órgão que atua com transparência
Pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada, nesta terça-feira (3), pelo AQUINOTICIAS.COM, revela que a administração municipal de Marataízes enfrenta um cenário de baixa confiança entre os eleitores, especialmente no que se refere à equipe de secretários e à transparência na condução da gestão pública.
O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Marataízes escolhidos pelo Prefeito?
De acordo com a pesquisa, 48,3% dos entrevistados afirmaram não confiar nos secretários municipais nomeados para o Poder Executivo municipal. Apenas 31,2% disseram confiar, enquanto 20,5% preferiram não opinar ou não souberam responder.
Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população?
O índice de desconfiança é ainda maior quando o tema avaliado é a transparência administrativa. Para 54,6% dos entrevistados, a administração municipal não é transparente com a população. Já 36,1% consideram que a gestão atua de forma transparente, e 9,3% não souberam ou não quiseram responder.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726