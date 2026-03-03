Ipeses avalia capacidade de transferência de votos do prefeito de Marataízes; confira
Pesquisa foi realizada com eleitores da sede e distritos de Marataízes e tem nível de confiança de 95%.
Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) foi às ruas para avaliar a capacidade de transferência de votos do prefeito Toninho Bittencourt. O resultado da pesquisa, divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta terça-feira (3), mostra que quando questionados se votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo atual prefeito, 50,2% dos entrevistados responderam que não votariam, enquanto 44,9% afirmaram que seguiriam a indicação.
Outros 4,9% disseram não saber ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de equilíbrio, onde o percentual de rejeição pode variar de 45,3% a 55,1%, ao passo que o índice de aceitação pode oscilar entre 40,0% e 49,8%, o que caracteriza empate técnico.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726