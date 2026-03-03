Ipeses avalia capacidade de transferência de votos do prefeito de Marataízes; confira

Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) foi às ruas para avaliar a capacidade de transferência de votos do prefeito Toninho Bittencourt. O resultado da pesquisa, divulgado pelo AQUINOTICIAS.COM, nesta terça-feira (3), mostra que quando questionados se votariam em um candidato a governador, senador ou deputado apoiado pelo atual prefeito, 50,2% dos entrevistados responderam que não votariam, enquanto 44,9% afirmaram que seguiriam a indicação.

Outros 4,9% disseram não saber ou preferiram não responder.

Considerando a margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o cenário é de equilíbrio, onde o percentual de rejeição pode variar de 45,3% a 55,1%, ao passo que o índice de aceitação pode oscilar entre 40,0% e 49,8%, o que caracteriza empate técnico.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.