Ipeses avalia transparência e nível de confiança na administração de Itapemirim
Estudo do Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado nesta segunda-feira (10), pelo AQUINOTICIAS.COM, avaliou a opinião dos moradores de Itapemirim sobre a confiança nos secretários municipais e a transparência da administração pública municipal.
O(a) Sr(a) confia nos secretários municipais de Itapemirim escolhidos pelo Prefeito?
Segundo o levantamento, 23,5% dizem confiar. Já 46% dos entrevistados afirmam não confiar nos secretários municipais escolhidos pelo prefeito. Enquanto 30,5% não souberam ou preferiram não responder.
Considerando a margem de erro de 4,9 pontos porcentuais, o percentual dos que não confiam entre 41,1% e 50,9%. Já os que confiam oscilam entre 18,6% e 28,4%, enquanto aqueles que não sabem ou não responderam variam de 25,6% a 35,4%.
Transparência da administração
A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a transparência da administração municipal. Cerca de 34,5% consideram que a administração é transparente.
Em sua opinião, a administração municipal é transparente com a população?
Já para 54%, a gestão não é transparente e 11,5% não souberam ou preferiram não responder.
Com a margem de erro, o percentual dos que avaliam que a gestão não é transparente varia entre 49,1% e 58,9%. Já os que consideram que há transparência oscila de 29,6% a 39,4%.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Itapemirim no dia 25 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
