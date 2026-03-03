Jovem com deficiência realiza sonho de conhecer aeronaves do Notaer

Na tarde desta quinta-feira (2), a Polícia Civil, em colaboração com a Secretaria da Casa Militar do estado, proporcionou um momento inesquecível para o jovem Ramon dos Santos Vieira, de 27 anos. Ramon, diagnosticado com uma rara condição genética, sempre sonhou em conhecer de perto as aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), e, graças a uma ação integrada, esse desejo foi finalmente realizado.

Sonho realizado com apoio das forças de segurança e do Notaer

O pedido de Ramon foi feito por meio de um familiar, que, posteriormente, entrou em contato com o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ramon tem uma variante genética rara no gene HMGB1, o que afeta seu desenvolvimento neuropsicomotor, além de ter baixa visão e rim único. Consequentemente, o jovem necessita de acompanhamento médico constante.

Sensibilizado pela história de Ramon e sua paixão pela aviação, o delegado Mori, junto ao delegado Arthur Bogoni, que também é piloto do Notaer, e à major Elizabeth Bergamin, piloto da Polícia Militar do Espírito Santo, organizaram a visita de Ramon à base do Notaer. Assim, o apoio das autoridades e profissionais de segurança pública foi essencial para concretizar o sonho do jovem.

Experiência emocionante para Ramon e sua família

Acompanhado de sua mãe, Valdileia dos Santos, e do padrasto, Romildo, Ramon pôde explorar as aeronaves e as instalações do Núcleo de Operações Aéreas. Valdileia compartilhou a ansiedade de Ramon, afirmando que “quase não dormiu” antes do encontro. Além disso, a mãe expressou sua gratidão à equipe. “Ver o esforço do delegado Rodrigo Sandi Mori para realizar o sonho do meu filho, mesmo com sua rotina agitada, é algo indescritível”, declarou emocionada.

A importância de ações como essa

O delegado Arthur Bogoni destacou a importância do momento, dizendo: “O carinho e reconhecimento de Ramon e sua família tornaram nosso dia ainda mais especial. Agradecimentos como esse renovam nossa energia para seguir cumprindo nossa missão de proteger a sociedade”. O delegado Rodrigo Sandi Mori complementou, afirmando que “servir vai além da atividade policial. Acolher e transformar sonhos em realidade é parte do nosso compromisso”.

A major Elizabeth Bergamin também ressaltou a relevância da ação: “Proporcionar esse tipo de experiência é extremamente gratificante. Ver a alegria de Ramon ao realizar seu sonho nos dá certeza de que estamos no caminho certo”.