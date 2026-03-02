Mais de 65% dos eleitores avaliam Toninho Bitencourt como um prefeito honesto
Cerca de 56.6% dos entrevistados ainda apontam que votariam nele novamente
O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (PODE), é considerado como uma pessoa honesta pela maioria dos eleitores do município, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses) e divulgada pelo AQUINOTICIAS.COM nesta segunda-feira (2).
Na sua opinião, o atual Prefeito Toninho Bitencourt é uma pessoa honesta?
Conforme aponta os dados, 65.9% dos entrevistados responderam que consideram Toninho Bitencourt um prefeito honesto. Os que pensam de forma contrária somam 18.5%. Outros 15.6% não sabem ou não responderam.
Quando perguntados se pudessem voltar atrás e escolher novamente o candidato a prefeito para Marataízes, 56.6% votaria no mesmo, ou seja, em Toninho Bitencourt.
Se pudesse voltar atrás e escolher novamente o candidato a Prefeito para Marataízes, votaria no mesmo candidato?
Já cerca de 31.7% respondeu que não votaria e 11.7% não sabe ou não respondeu.
Amostra, margem de erro e nível de confiança
O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.
A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.
