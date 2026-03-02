Maioria dos eleitores de Marataízes aprova gestão Toninho Bitencourt, aponta Ipeses

A gestão do prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt (PODE), é aprovada pela maioria dos eleitores, aponta estudo feito pelo Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (Ipeses), divulgado, nesta segunda-feira (2), pelo portal AQUINOTICIAS.COM.

Aprovação do Prefeito

De modo geral, o(a) Sr(a) aprova ou desaprova o atual Prefeito de Marataízes Toninho Bitencourt? 50,7% Aprova 41,5% Desaprova 7,8% NS/NR

De acordo com a pesquisa, realizada no dia 23 de fevereiro, 50,7% dos eleitores afirmam aprovar o trabalho desenvolvido pelo atual prefeito, enquanto 41,5% dizem desaprovar sua administração.

Outros 7.8% não sabem ou não responderam.

Cumprimento de promessas de campanha

Quanto ao cumprimento de promessas de campanha, os números também apontam para um cenário positivo para Toninho Bitencourt, uma vez que 54,1% dos entrevistados indicam que as promessas estão sendo totalmente cumpridas (31,2%) ou cumpridas em parte (22,9%).

Cumprimento de Promessas

O(a) Sr(a) acredita que o Prefeito Toninho Bitencourt está cumprindo as promessas feitas durante a campanha eleitoral? 42,0% Não está cumprindo 31,2% Sim, está cumprindo 22,9% Cumprindo em partes

Para 42% dos entrevistados, não está cumprindo. Já 3,9% responderam que não sabem ou não responderam.

Toninho Bitencourt foi eleito prefeito de Marataízes com 14.103 votos, o equivalente a 52,03% dos votos válidos, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele está à frente da prefeitura de Marataízes, há cerca de 1 ano e 2 meses, desde 1º de janeiro de 2025, data em que tomou posse para o mandato municipal.

Amostra, margem de erro e nível de confiança

O Ipeses entrevistou 405 eleitores da sede e distritos de Marataízes no dia 23 de fevereiro. A seleção dos entrevistados foi feita por meio de amostragem por cotas, respeitando critérios de sexo e faixa etária.

A margem de erro é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi realizada de acordo com as boas práticas metodológicas. O resultado expressa a opinião do eleitorado no momento da coleta.