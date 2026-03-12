Manato busca viabilizar candidatura ao Senado pelo Republicanos

O ex-deputado federal Carlos Manato busca viabilizar sua candidatura ao Senado nas eleições de 2026 pelo Republicanos. Ele deixou oficialmente o PL, nesta quarta-feira (11), quando assinou a ficha de filiação da sigla, comandada no Espírito Santo pelo ex-deputado estadual Erick Musso.

Nas eleições de 2022, ele foi candidato ao governo do Estado pelo PL e chegou ao segundo turno contra o atual governador Renato Casagrande (PSB). Na ocasião, Casagrande venceu com cerca de 53,9% dos votos válidos. Entretanto, Manato obteve aproximadamente 46,1%, cerca de 1 milhão de votos.

Independente de viabilizar a candidatura para o Senado, Manato deve seguir na base de apoio ao prefeito de Vitória e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta Lorenzo Pazolini, uma vez que a sua esposa e atual secretária de Assistência Social da capital, Soraya Manato, deve brigar por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Eleição mais disputada de todos os tempos

A corrida ao Senado Federal no Espírito Santo tende a ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Entre os nomes que aparecem como possíveis candidatos estão o governador Renato Casagrande (PSB); os atuais senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Podemos), que devem tentar a reeleição; o deputado estadual Sérgio Meneguelli (Republicanos); o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo), o deputado estadual Wellington Callegari (DC) e Maguinha Malta (PL), filha do senador Magno Malta.