Marataízes aplica mais de mil doses de vacina contra gripe e se destaca em ranking

Marataízes aplicou 1.005 doses da vacina contra a gripe e conquistou o 12º lugar entre os 78 municípios do Espírito Santo no Dia D de vacinação, realizado neste sábado (28). O desempenho colocou a Pérola Capixaba à frente de cidades com população semelhante e até maior.

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Em todo o estado, a mobilização somou 44.973 doses aplicadas. O total representa um crescimento de mais de 86% em relação a 2025, quando o evento registrou 24.103 doses.

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A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que os números confirmam o avanço da cobertura vacinal no Espírito Santo. Já a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) destacou que o resultado reflete a adesão da população e o trabalho das equipes durante a campanha.