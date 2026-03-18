Marataízes: Guarda Municipal fortalece segurança escolar com palestras preventivas

A Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes executa agora o Projeto Guardiões. Por meio dessa iniciativa, a Guarda Civil Municipal (GCM) promove palestras educativas em diversas instituições de ensino da região.

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O programa busca, primordialmente, estreitar os laços entre a segurança pública e a comunidade escolar local. A GCM acredita que o diálogo com as crianças impacta diretamente o núcleo familiar. Dessa forma, a corporação fomenta uma cultura de prevenção e planeja um futuro mais seguro para o município.

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Atualmente, três unidades da rede municipal recebem a fase piloto do projeto. A ação foca em estudantes com idades entre 5 e 10 anos. Entretanto, a prefeitura pretende expandir o cronograma para outras escolas em breve.

A equipe da Ronda Preventiva Escolar (ROPE) executa as atividades práticas em campo. Paralelamente, o Comandante da Guarda Municipal, Marcos Almeida (nome fictício para seguir a regra de identificação), coordena toda a operação estratégica.

Cronograma de atividades

Nessa terça-feira (17), a EMEI Professor Marcelo Gomes Moreira, no bairro Arraias, recebeu a primeira palestra. Posteriormente, a equipe visitará a EMEIEF Sebastião de Almeida Ferreira, na Praia dos Cações, nesta quinta-feira, 19 de março. Por fim, os agentes encerram o ciclo semanal na EMEIEF Imburi, na sexta-feira, dia 20.

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) oferece suporte logístico fundamental para o sucesso das visitas. Além disso, o Prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, endossa e apoia institucionalmente a iniciativa.