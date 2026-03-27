Marataízes: projeto incentiva leitura nas escolas

A Secretaria Municipal de Educação de Marataízes concluiu, nesta semana, a primeira etapa do projeto “Pequenos Leitores, Grandes Descobertas 2026”. A iniciativa incentiva o hábito da leitura entre estudantes da rede municipal por meio de atividades lúdicas e educativas.

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Encerramento com teatro e interação

Entretanto, para marcar o fim desta fase, a equipe levou às escolas a apresentação teatral “O Despertar da Magia”. O espetáculo percorreu diversas unidades e envolveu alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental.

Durante a atividade, as crianças participaram de forma ativa. Elas acompanharam histórias, músicas e dinâmicas interativas. Além disso, o momento simbólico da abertura do “Livro Mágico” despertou o interesse pelo universo literário. A ação representou o início de uma jornada de aprendizado por meio da leitura.

Escolas participantes da primeira etapa

Contudo, a primeira fase do projeto contou com a participação de várias unidades escolares do município. Entre elas, estão:

EMEB Antônio Serafim

EMEB Anália Queiroz da Silva

EMEB Boa Vista do Sul

EMEB Imburi

EMEB José Marcelino

EMEB Maringá

EMEB Nagib Meleip

EMEB Pastor José Abraão

EMEB Pontal

EMEB Professora Maria da Costa Machado

EMEB Professora Maria de Fátima Amorim Gomes

EMEB Professora Valéria Marvila de Oliveira

EMEB Sebastião de Almeida Ferreira

EMEB Tiago Silva Vidal

EMEBTI Bonifácio João Marvila

EMEBTI José Antônio de Almeida

EMEBTI Professora Laurea Freire Brumana

EMEBTI Professora Zeni Mendes de Souza

Entrega de material pedagógico fortalece alfabetização

Durante os encontros, a Secretaria também realizou a entrega do material do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES). O recurso pedagógico será utilizado em sala de aula para apoiar o processo de alfabetização.

Com isso, os professores terão mais ferramentas para desenvolver a fluência leitora dos alunos. Além disso, o material contribui para tornar o ensino mais dinâmico e eficiente.

Continuidade do projeto nas escolas

Assim, após a conclusão desta etapa, o projeto segue com ações permanentes dentro das escolas. A proposta é consolidar o hábito da leitura de forma contínua e significativa.

Dessa forma, a iniciativa busca não apenas melhorar o desempenho acadêmico. Também pretende estimular o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes desde os primeiros anos.

Compromisso com a educação de qualidade

A ação, portanto, reforça o compromisso da rede municipal com a educação de qualidade. Ao priorizar a leitura, o município amplia as oportunidades de aprendizagem.

Além disso, o projeto contribui para formar leitores mais conscientes e preparados. Assim, a Secretaria fortalece o papel da escola no desenvolvimento integral das crianças.