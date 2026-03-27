Marataízes: projeto incentiva leitura nas escolas
Durante os encontros, também foi realizada a entrega do material do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES), recurso pedagógico que será utilizado em sala de aula para fortalecer o processo de alfabetização e ampliar a fluência leitora dos estudantes.
A Secretaria Municipal de Educação de Marataízes concluiu, nesta semana, a primeira etapa do projeto “Pequenos Leitores, Grandes Descobertas 2026”. A iniciativa incentiva o hábito da leitura entre estudantes da rede municipal por meio de atividades lúdicas e educativas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Encerramento com teatro e interação
Entretanto, para marcar o fim desta fase, a equipe levou às escolas a apresentação teatral “O Despertar da Magia”. O espetáculo percorreu diversas unidades e envolveu alunos do 1º e 2º anos do ensino fundamental.
Durante a atividade, as crianças participaram de forma ativa. Elas acompanharam histórias, músicas e dinâmicas interativas. Além disso, o momento simbólico da abertura do “Livro Mágico” despertou o interesse pelo universo literário. A ação representou o início de uma jornada de aprendizado por meio da leitura.
Escolas participantes da primeira etapa
Contudo, a primeira fase do projeto contou com a participação de várias unidades escolares do município. Entre elas, estão:
- EMEB Antônio Serafim
- EMEB Anália Queiroz da Silva
- EMEB Boa Vista do Sul
- EMEB Imburi
- EMEB José Marcelino
- EMEB Maringá
- EMEB Nagib Meleip
- EMEB Pastor José Abraão
- EMEB Pontal
- EMEB Professora Maria da Costa Machado
- EMEB Professora Maria de Fátima Amorim Gomes
- EMEB Professora Valéria Marvila de Oliveira
- EMEB Sebastião de Almeida Ferreira
- EMEB Tiago Silva Vidal
- EMEBTI Bonifácio João Marvila
- EMEBTI José Antônio de Almeida
- EMEBTI Professora Laurea Freire Brumana
- EMEBTI Professora Zeni Mendes de Souza
Entrega de material pedagógico fortalece alfabetização
Durante os encontros, a Secretaria também realizou a entrega do material do Pacto pela Aprendizagem do Espírito Santo (PAES). O recurso pedagógico será utilizado em sala de aula para apoiar o processo de alfabetização.
Com isso, os professores terão mais ferramentas para desenvolver a fluência leitora dos alunos. Além disso, o material contribui para tornar o ensino mais dinâmico e eficiente.
Continuidade do projeto nas escolas
Assim, após a conclusão desta etapa, o projeto segue com ações permanentes dentro das escolas. A proposta é consolidar o hábito da leitura de forma contínua e significativa.
Dessa forma, a iniciativa busca não apenas melhorar o desempenho acadêmico. Também pretende estimular o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes desde os primeiros anos.
Compromisso com a educação de qualidade
A ação, portanto, reforça o compromisso da rede municipal com a educação de qualidade. Ao priorizar a leitura, o município amplia as oportunidades de aprendizagem.
Além disso, o projeto contribui para formar leitores mais conscientes e preparados. Assim, a Secretaria fortalece o papel da escola no desenvolvimento integral das crianças.
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