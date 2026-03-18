Mazinho dos Anjos filia-se ao MDB com ficha abonada por Ricardo Ferraço

O deputado estadual Mazinho dos Anjos formalizou sua filiação ao MDB em um ato conduzido pelo vice-governador e presidente estadual do partido, Ricardo Ferraço. Além disso, o movimento ocorre às vésperas de uma mudança no comando do Executivo: Ferraço assumirá o Governo do Espírito Santo no dia 2 de abril, após a saída de Renato Casagrande, que disputará uma vaga no Senado.

Nesse contexto, o gesto carrega uma leitura política direta. Com a futura posse no Palácio Anchieta, Ferraço amplia seu núcleo de confiança dentro da legenda. Ao mesmo tempo, fortalece a base parlamentar que dará sustentação ao novo ciclo do Executivo estadual.

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Mazinho já integrava o campo político de Casagrande. Paralelamente, mantinha relação próxima com Ferraço na Assembleia Legislativa. Por isso, a filiação ao MDB já era esperada nos bastidores. Agora, no entanto, o movimento oficializa esse alinhamento. O deputado é visto como um quadro relevante do grupo governista, com trânsito interno consolidado e influência no Legislativo.

Trajetória

Na Assembleia, Mazinho acumulou posições estratégicas. Primeiro, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Atualmente, comanda a Comissão de Finanças. Dessa forma, atua diretamente em duas das instâncias mais importantes da Casa. Essa trajetória o colocou no centro de debates sobre matérias estruturantes e orçamento público. Como resultado, consolidou-se como um dos parlamentares com maior domínio técnico do processo legislativo.

Além disso, a assinatura da ficha de filiação por Ferraço reforça o simbolismo político do ato. O gesto sinaliza proximidade e confiança mútua. Nos bastidores, o vice-governador trabalha para estruturar o MDB como eixo central da disputa eleitoral de 2026. Portanto, a entrada formal de Mazinho no partido fortalece essa estratégia de consolidação.

Por fim, o cenário político estadual passa por reconfiguração. Com a saída de Casagrande e a ascensão de Ferraço ao governo, o MDB tende a concentrar o protagonismo na sucessão estadual. Nesse sentido, a filiação de Mazinho o posiciona de forma definitiva no núcleo político que conduzirá o Estado nos próximos meses. Consequentemente, ele se insere entre os atores com potencial influência no próximo pleito.