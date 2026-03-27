Michel Tesch será o secretário estadual de Agricultura do governo Ricardo Ferraço

O processo de transição do Governo do Espírito Santo já começou. E nesta sexta-feira (27), o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), anunciou que convidou o subsecretario de Estado de Desenvolvimento Rural, Michel Tesch, para assumir o comando da Secretaria de Estado da Agricultura.

Servidor público de carreira, Tesch ficará responsável por coordenar políticas públicas voltadas aos agricultores e ao desenvolvimento do interior capixaba.

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Segundo Ferraço, a experiência de Tesch na administração pública será fundamental para fortalecer ações voltadas ao setor agrícola, considerado essencial para a economia do Espírito Santo.

Ferraço ainda agradeceu ao atual secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, pelo trabalho realizado e desejou sucesso na sua trajetória na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. A mudança marca uma nova fase na condução das políticas agrícolas do estado.