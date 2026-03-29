Milagres e promessas marcam a Festa da Penha no Espírito Santo

A fé que move milhares de capixabas ganha força a cada edição da Festa da Penha, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil. Realizada entre os dias 5 e 13 de abril, a celebração reúne histórias marcantes de devoção, superação e esperança. No entanto, relatos de promessas e graças alcançadas reforçam a ligação dos fiéis com Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo.

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Em Linhares, a história de Luziene Turi Barbosa começou ainda na infância, quando enfrentou um quadro grave de pneumonia. Diante da falta de estrutura no município, a família se mudou para Vitória em busca de tratamento. “Meus pais eram lavrador e dona de casa, com poucos recursos e mais três filhos pequenos. Foi uma fase muito difícil, sem expectativas de melhora”, relembra.

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Com o agravamento do quadro, médicos chegaram a informar que não havia mais chances de recuperação. No entanto, a família recorreu à fé. “Meus pais me entregaram a Deus e me colocaram sob a proteção de Nossa Senhora da Penha. A partir daquele momento, comecei a melhorar, ganhei peso e tive alta. Sou muito grata, ela intercedeu por mim”, afirma Luziene.

Devoção a Nossa Senhora da Penha

A devoção também marcou a trajetória de Maria Tereza Rodrigues Paquele. Durante dez anos, ela e o marido tentaram ter um filho, mas enfrentaram dificuldades. Quando já pensavam em desistir, decidiram fazer uma promessa. “Passamos em frente ao Convento e decidimos dar essa última chance. Rezamos aos pés de Nossa Senhora da Penha e fizemos a novena, algo que nunca tínhamos feito”, conta.

Pouco tempo depois, veio a resposta. “O teste deu positivo. Minha filha é meu milagre. Hoje sou ainda mais próxima da fé e devota de Nossa Senhora da Penha”, relata.

Mesmo à distância, a fé na padroeira capixaba segue presente. Moradora de Brasília, Karla Keiko fez uma promessa ao enfrentar o delicado estado de saúde do pai, que estava acamado há dez anos após um AVC e convivia com complicações do Parkinson. “Os médicos diziam que ele não voltaria a se alimentar pela boca. Eu prometi que, se ele saísse do hospital sem sonda, viria agradecer trabalhando na festa”, relata.

Segundo ela, a resposta veio rapidamente. “Dois dias depois, ele teve alta e voltou para casa sem a sonda. Para mim, foi uma graça alcançada”, afirma Karla, que pretende cumprir a promessa na edição de 2026.

História de fé

Inclusive, outra história que reforça a devoção é a de Viviane Bueno. Isso porque em 2018, o filho dela sofreu um acidente de bicicleta ao descer um morro e chegou a desmaiar. “Ele disse que, enquanto estava desacordado, viu uma imagem de Nossa Senhora da Penha envolta em luz, e meus pais, já falecidos, estendendo os braços sobre ele”, conta.

Após ser socorrido, o jovem foi levado ao hospital. Apesar do susto, não sofreu sequelas graves. “Foi um livramento. Tenho certeza que foi a intercessão de Nossa Senhora da Penha”, afirma Viviane.

Além disso, a edição de 2026 da Festa da Penha traz um significado especial. Inspirada na oração de São Francisco de Assis, a festa terá como tema “Fazei de nós instrumentos da paz”. Portanto, a proposta destaca a espiritualidade franciscana e celebra os 800 anos de memória do santo, reforçando a mensagem de paz e união entre os devotos.

Com informações da assessoria de imprensa.